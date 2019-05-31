Второй тур выборов ректора НМУ состоится после урегулирования вопроса c судебным запретом на выборы

Второй тур выборов ректора Национального медицинского университета (НМУ) им. А.Богомольца состоится после урегулирования вопроса c вынесенным Печерским районным судом запрет на проведение действий, связанных с выборами.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в ходе первого тура выборов, состоявшегося 30 мая, большинство голосов было отдано за кандидатуру и.о. ректора НМУ им. А.А. Богомольца Юрия Кучина, однако при этом он не набрал необходимого для назначения ректором количества голосов (50% +1).

По информации, размещенной на сайте вуза, за Кучина проголосовали 735 человек (48,2%), за второго кандидата, проректора по научно-педагогической и лечебной работе Александра Науменко – 687 человек (45,05%).

"Учитывая действующее постановление Печерского суда о запрете проведения действий, связанных с выборами, организационный комитет принял решение об отсрочке решения в отношении 2-го тура выборов в отмене указанного постановления", - сообщает Минздрав.

Как сообщалось, 21 мая Печерский районный суд Киева запретил Министерству здравоохранения осуществлять любые действия, связанные с проведением выборов ректора НМУ им. А.Богомольца. К участию в конкурсе на должность ректора были допущены три кандидата – проректор по научно-педагогической и воспитательной работе НМУ Александр Канюра, проректор по научно-педагогической и лечебной работе Науменко и и.о. ректора НМУ им. А.А. Богомольца Кучин.

Ранее прокуратура Киева сообщила о расследовании не менее шести уголовных дел, в которых фигурирует экс-руководство НМУ им. А.А. Богомольца, в том числе экс-ректор вуза Екатерина Амосова.

В 2018 году комиссия Минздрава в ходе рассмотрения отчетов ректоров медвузов 30 марта 2018 года признала работу ректора НМУ Екатерины Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала уволить ее. При этом комиссия провела публичное обсуждение основных показателей деятельности Е.Амосовой на должности ректора без ее участия. По информации министерства, Е.Амосова 30 марта второй раз не явилась для отчета о своих результатах. При этом она позже заявила, что вследствие отстранения от работы она была лишена возможности исполнять обязанности ректора, в том числе представлять отчет.