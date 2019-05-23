Медицина

15:33 23.05.2019

Печерский райсуд Киева в очередной раз запретил проводить выборы ректора НМУ им. Богомольца

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Печерский райсуд Киева в очередной раз запретил проводить выборы ректора НМУ им. Богомольца

Печерский районный суд Киева запретил Министерству здравоохранения осуществлять любые действия, связанные с проведением выборов ректора Национального медицинского университета (НМУ) им. А.Богомольца.

Как сообщается на сайте вуза, такое решение суд вынес 21 мая.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины планировало 30 мая провести выборы ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. К участию в конкурсе допущены три кандидата – проректор по научно-педагогической и воспитательной работе НМУ Александр Канюра, проректор по научно-педагогической и лечебной работе Александр Науменко и и.о. ректора НМУ им. А.А. Богомольца Юрий Кучин.

Прокуратура Киева сообщила о расследовании не менее шести уголовных дел, в которых фигурирует экс-руководство НМУ им. А.А. Богомольца, в том числе экс-ректор вуза Екатерина Амосова.

В 2018 году комиссия Минздрава в ходе рассмотрения отчетов ректоров медвузов 30 марта 2018 года признала работу ректора НМУ Екатерины Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала уволить ее. При этом комиссия провела публичное обсуждение основных показателей деятельности Е.Амосовой на должности ректора без ее участия. По информации министерства, Е.Амосова 30 марта второй раз не явилась для отчета о своих результатах. При этом она позже заявила, что вследствие отстранения от работы она была лишена возможности исполнять обязанности ректора, в том числе представлять отчет.

Теги: #нму
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