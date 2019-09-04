События

10:32 04.09.2019

И.о. ректора НМУ Кучин стал победителем конкурса на должность ректора

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И.о. ректора НМУ Кучин стал победителем конкурса на должность ректора

Победителем конкурса на должность ректора Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца (НМУ) стал и.о. ректора НМУ, первый проректор по научно-педагогической работе и последипломного образования Юрий Кучин.

Как сообщила на своей странице в сети Facebook экс-и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, во втором туре выборов, состоявшемся во вторник, Кучина поддержали 89% избирателей.

В голосовании приняли участие все научные, научно-педагогические и педагогические работники НМУ имени А.А. Богомольца, а также делегаты от штатных ненаучно-педагогических работников и делегаты из числа студентов.

Весте с тем, по данным Единого госреестра судебных решений, Печерский райсуд Киева 27 августа запретил университету и Министерству здравоохранения осуществлять любые действия по проведению выборов ректора НМУ.

Как сообщалось, в конце августа двое из трех кандидатов на должность ректора НМУ - проректор по научно-педагогической и лечебной работе Александр Науменко и проректор по научно-педагогической и воспитательной работе НМУ Александр Канюра призвали коллектив университета проголосовать на выборах ректора за Кучина.

В конце мая 2019 года состоялся первый тур выборов, в ходе которого большинство голосов было отдано за кандидатуру Кучина, однако при этом он не набрал необходимого для назначения ректором количества голосов (50% +1). Пресс-служба Минздрава сообщила, что второй тур выборов ректора НМУ состоится после урегулирования вопроса c вынесенным Печерским райсудом запретом на проведение действий, связанных с выборами.

Перед этим 21 мая Печерский районный суд Киева запретил Минздраву осуществлять любые действия, связанные с проведением выборов ректора НМУ им. А.А.Богомольца. Ранее прокуратура Киева сообщила о расследовании не менее шести уголовных дел, в которых фигурирует экс-руководство НМУ, в том числе экс-ректор вуза Екатерина Амосова.

В 2018 году комиссия Минздрава в ходе рассмотрения отчетов ректоров медвузов 30 марта 2018 года признала работу ректора НМУ Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала уволить ее. При этом комиссия провела публичное обсуждение основных показателей деятельности Амосовой на должности ректора без ее участия. По информации министерства, Амосова 30 марта второй раз не явилась для отчета о своих результатах. При этом она позже заявила, что вследствие отстранения от работы она была лишена возможности исполнять обязанности ректора, в том числе представлять отчет.

Теги: #нму #медуниверситет #кадры #юрий_кучин
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