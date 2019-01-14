Уволенная ректор Амосова в сопровождении сторонников попыталась пройти в НМУ им.А.А.Богомольца

Уволенная с должности ректора Екатерина Амосова попыталась пройти на рабочее место в Национальный медицинский университет им.А.А.Богомольца, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Сейчас происходит штурм административного здания НМУ им.А.А.Богомольца. Это попытка экс-ректора Екатерины Амосовой и ее сторонников попасть в университет. Такая попытка вторжения является противозаконной. Екатерина Амосова была ознакомлена с приказом о своем увольнении руководством университета 10 января 2019 года и пока не имеет никаких полномочий", - сообщает Минздрав на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

В Министерстве также отмечают, что государственные исполнительные службы обязаны сообщать Минздраву Украины как основателю и владельцу НМУ им.А.А.Богомольца об осуществлении любых исполнительных производств в государственном университете, "в частности, о планах захвата и блокировки университета государственными исполнителями". "Сейчас таких сообщений в Минздрав Украины не поступало", - сказано в сообщении министерства.

По информации Минздрава, полиция вывела из помещения НМУ им.А.А.Богомольца сторонников Е.Амосовой, они дают объяснения правоохранительным органам.

В свою очередь и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в микроблоге Твиттер отметила, что, по ее информации, планируется еще одна попытка штурма госуниверситета "уже с участием представителей суда".