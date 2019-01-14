Медицина

12:11 14.01.2019

Уволенная ректор Амосова в сопровождении сторонников попыталась пройти в НМУ им.А.А.Богомольца

1 мин читать
Уволенная ректор Амосова в сопровождении сторонников попыталась пройти в НМУ им.А.А.Богомольца

Уволенная с должности ректора Екатерина Амосова попыталась пройти на рабочее место в Национальный медицинский университет им.А.А.Богомольца, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Сейчас происходит штурм административного здания НМУ им.А.А.Богомольца. Это попытка экс-ректора Екатерины Амосовой и ее сторонников попасть в университет. Такая попытка вторжения является противозаконной. Екатерина Амосова была ознакомлена с приказом о своем увольнении руководством университета 10 января 2019 года и пока не имеет никаких полномочий", - сообщает Минздрав на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

В Министерстве также отмечают, что государственные исполнительные службы обязаны сообщать Минздраву Украины как основателю и владельцу НМУ им.А.А.Богомольца об осуществлении любых исполнительных производств в государственном университете, "в частности, о планах захвата и блокировки университета государственными исполнителями". "Сейчас таких сообщений в Минздрав Украины не поступало", - сказано в сообщении министерства.

По информации Минздрава, полиция вывела из помещения НМУ им.А.А.Богомольца сторонников Е.Амосовой, они дают объяснения правоохранительным органам.

В свою очередь и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в микроблоге Твиттер отметила, что, по ее информации, планируется еще одна попытка штурма госуниверситета "уже с участием представителей суда".

Теги: #нму #амосова #минздрав
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав уволил Амосову с должности ректора НМУ им. А.А.Богомольца

Пять украинцев скончались от гриппа с начала года

Минздрав планирует внедрить грантовую систему финансирования для научных исследований – Супрун

На возмещение стоимости препаратов инсулина в госбюджете-2019 заложено более 841 млн грн

"Скорая" в Украине приезжает в среднем за 8,5 минут

Аптечные сети должны нести социальную нагрузку – замминистра здравоохранения

Государство может ужесточить регулирование цен на входящие в Нацперечень медпрепараты – Минздрав

Минздрав планирует провести широкую вакцинацию от кори школьников во Львовской области

Предложенные Минздравом тарифы на амбулаторную медпомощь и диагностику должны быть увеличены – мнения

Минздрав представил проект тарифов на амбулаторно-поликлиническую медпомощь за счет госбюджета

ПОСЛЕДНЕЕ

НСЗУ начала третью волну подписания договоров с медучреждениями

"Фармак" изучает возможность экспорта АФИ

В Полтавской области пациенту провели сложную операцию на сердце

Проект "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в регионах Украины за 3 года выполнен на четверть

Система трансплантации заработает в 2019г – депутат

В Украине будет открыто 1 тыс. сельских амбулаторий к концу 2019 года – депутат

Депутат предлагает отсрочить запуск реестра трансплантации до 1 января 2020г

Клиники в 2018г несколько увеличили закупки входящих в Нацперечень лекарств – Илык

Минздрав Грузии подтвердил 10 смертельных случаев заболевания вирусом свиного гриппа

Минздрав отстранил гендиректора ГП "Электронное здоровье" Мацуя на время проверки соблюдения им условий контракта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА