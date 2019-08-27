Двое из трех кандидатов на должность ректора НМУ призвали голосовать за действующего и.о. ректора Кучина

Двое из трех кандидатов на должность ректора Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца (НМУ) проректор по научно-педагогической и лечебной работе Александр Науменко и проректор по научно-педагогической и воспитательной работе НМУ Александр Канюра призвали коллектив университета проголосовать на выборах ректора за действующего и.о. ректора Юрия Кучина.

Об этом говорится в заявлении администрации НМУ, размещенном на сайте вуза.

"Времена "иконных" лидеров позади, настало время, когда развитие университета определяется коллективным разумом медицинского сообщества. Поэтому команда администрации НМУ имени А.А. Богомольца, отбросив личные амбиции в пользу развития университета, продолжает идти одним фронтом, предложив на должность ректора от себя единого кандидата - Кучина Юрия Леонидовича", - говорится в заявлении, подписанном, в частности, Науменко и Канюрой.

В заявлении также говорится, что второй тур выборов ректора НМУ состоится "через несколько дней".

В администрации вуза агентству "Интерфакс-Украина" не уточнили, когда состоится второй тур выборов.

Как сообщалось, в конце мая 2019 года пресс-служба Минздрава сообщила, что второй тур выборов ректора НМУ состоится после урегулирования вопроса c вынесенным Печерским районным судом запретом на проведение действий, связанных с выборами.

В ходе первого тура выборов, состоявшегося 30 мая, большинство голосов было отдано за кандидатуру и.о. ректора НМУ им. А.А. Богомольца Юрия Кучина, однако при этом он не набрал необходимого для назначения ректором количества голосов (50% +1). По информации, размещенной на сайте вуза, за Кучина проголосовали 735 человек (48,2%), за второго кандидата, проректора по научно-педагогической и лечебной работе Александра Науменко – 687 человек (45,05%).

Перед этим, 21 мая Печерский районный суд Киева запретил Минздраву осуществлять любые действия, связанные с проведением выборов ректора НМУ им. А.Богомольца. Ранее прокуратура Киева сообщила о расследовании не менее шести уголовных дел, в которых фигурирует экс-руководство НМУ им. А.А. Богомольца, в том числе экс-ректор вуза Екатерина Амосова.

В 2018 году комиссия Минздрава в ходе рассмотрения отчетов ректоров медвузов 30 марта 2018 года признала работу ректора НМУ Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала уволить ее. При этом комиссия провела публичное обсуждение основных показателей деятельности Амосовой на должности ректора без ее участия. По информации министерства, Амосова 30 марта второй раз не явилась для отчета о своих результатах. При этом она позже заявила, что вследствие отстранения от работы она была лишена возможности исполнять обязанности ректора, в том числе представлять отчет.