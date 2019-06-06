Экс-ректор НМУ Амосова начала прием пациентов в медсети "Добробут"

Экс-ректор Национального медуниверситета им.Богомольца Екатерина Амосова начала прием пациентов в медицинской сети "Добробут" в качестве кардиолога.

"В "Добробуте" будет вести прием кардиолог, профессор Амосова. Я хочу развивать кардиологию у нас, я знаю, что Екатерина Николаевна - один из лучших преподавателей и наставников", - написала в "Фейсбук" медицинский директор сети "Добробут" Татьяна Аникеева.

Как сообщалось, комиссия Минздрава в ходе рассмотрения отчетов ректоров медвузов 30 марта 2018 года признала работу ректора НМУ Екатерины Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала уволить ее. При этом комиссия провела публичное обсуждение основных показателей деятельности Амосовой на должности ректора без ее участия. По информации министерства, Амосова 30 марта второй раз не явилась для отчета о своих результатах. При этом она позже заявила, что из-за отстранения от работы она была лишена возможности исполнять обязанности ректора, в том числе представлять отчет.

Амосова неоднократно через суд пыталась добиться восстановления в должности.

В мае 2019 года прокуратура Киева сообщила о расследовании не менее шести уголовных дел, в которых фигурирует экс-руководство НМУ им.Богомольца, в том числе экс-ректор вуза Екатерина Амосова.

Конфликт между Минздравом и руководством Национального медуниверситета им.Богомольца длится с 2017 года.