Минздрав намерен внедрить концепцию профессионального лицензирования врачей

Министерство здравоохранения Украины намерено внедрить концепцию профессионального лицензирования врачей, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" замминистра Александр Линчевский.

По его словам, новая концепция предусматривает непрерывное профессиональное развитие (НПР) как обязательный элемент дальнейшей работы врача.

"Концепция лицензирования предусматривает работу и параллельное обучение. Врач набирает баллы НПР, которые потом представляет лицензионному совету. Если лицензионный совет утверждает, что врач может дальше работать, учишься и через какой-то промежуток времени вновь предоставляешь лицензионному совету результат. Если врач не будет учиться и зарабатывать балы НПР, он потеряет возможность работать", - сказал замминистра.

Линчевский также отметил, что после внедрения концепции врач станет самостоятельной единицей, будет сам отвечать за повышение квалификации и возможные ошибки.

"Здесь важно, что врач сам за себя отвечает. В настоящее время на обучение отправляет главный врач. После внедрения новой концепции лицензирования врач сам должен искать себе курсы, а если их не пройти, то главврач тебя уволит. Сейчас больница имеет план прохождения курсов – это все очень по-советски работает. Эта система лицензирования - своеобразный переход к тому, что врач сам отвечает за свои курсы повышения квалификации и, если он допустил ошибку, то это его проблема, а не проблема всей больницы. Это правильная культура в профессиональной среде",- подчеркнул он.

По словам замминистра, лицензионный совет будет анализировать не только повышение квалификационного уровня и работу врача, но и то, есть ли на него обоснованные жалобы.

"Лицензионный совет будет анализировать не только профессиональное развитие врача, он будет анализировать его работу и то, есть ли на врача обоснованные жалобы. Если человек, который хочет получить лицензию, три или пять лет не работает врачом, то лицензии ему не выдадут, также не выдадут, если есть обоснованная жалоба. Это своеобразный способ воздействия, способ ответственности. Но для меня эта концепция приятная тем, что врач становится самостоятельной единицей. Не больница, а врач лицензируется. В настоящее время же лицензируются только больницы",- сказал он.

Линчевский подчеркнул, что концепцию профессионального лицензирования разрабатывали 1,5 года, а полностью заработает она с 2024 года.