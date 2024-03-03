Інвестиції

12:48 03.03.2024

Україна працює над запуском Агенції залучення інвестицій - перший віце-прем'єр

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Україна працює над запуском Агенції залучення інвестицій - перший віце-прем'єр

Україна має намір створити Агенцію залучення інвестицій як єдину точку входу для інвесторів в український приватний сектор, повідомила перший віцепрем'єр Юлія Свириденко у Facebook.

"Аби всі інвестори, які бажають вкладати в приватний сектор в Україні, мали єдину точку входу, ми працюємо над запуском єдиної інституції - Агенції залучення інвестицій", - написала вона за підсумками візиту до Лондона, де обговорювала його створення, зокрема, з Лондонською фондовою біржею (LSE).

За її словами, під час зустрічі фахівці LSE запевнили, що готові надавати свою експертизу і допомагати вибудувати цей інститут.

Свириденко повідомила, що зустрічалася також із British International Investment, який влітку минулого року на конференції про відновлення України в Лондоні заявив про готовність виділити GBP250 млн для фінансування приватного сектору в Україні, переважно на поствоєнне відновлення.

"Ці кошти будуть доступні з квітня через Co-investment platform (платформу співінвестування - ІФ-У). Що ми можемо робити спільно з приватним сектором уже зараз, щоб отримати це фінансування? Готувати якісні проєкти. Для цього теж залучаємо партнерів, щоб спільно робити feasibility study (техніко-економічне обґрунтування - ІФ-У)", - уточнила перший віце-прем'єр.

Вона додала, що залучення в Україну інвестицій і фінансування було також головною темою переговорів і з Європейським банком реконструкції та розвитку, Лондонською фондовою біржею і TheCityUK, UK Export Finance (UKEF).

"Для залучення інвестицій в оборонну сферу працюємо з UKEF. Також відкрили ліміт для України у GBP3,5 млрд. Декілька компаній уже отримали страхування, одна з них учора (1 березня - ІФ-У) під час нашого візиту до Лондона. Плануємо розширювати співпрацю, зокрема, обговорили можливість страхування постачальників обладнання у сфері військового розмінування", - написала, зокрема, Свириденко.

Теги: #інвестиції #агентство

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