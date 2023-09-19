Інвестиції

20:08 19.09.2023

Treeden Group відкрила 1-шу чергу вантажного залізничного термінала в Польщі із заходженням української колії

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Міжнародний логістичний оператор Treeden Group запустив першу чергу вантажного залізничного термінала в польському селі Воля Барановська, розташованого майже на 200 км углиб Польщі з під'їзними шляхами і широкою колією з України, повідомив директор UAB Friendly Avia Support Олександр Ланецький.

"Це дає змогу з’єднати залізничну систему України із західноєвропейською та польськими / німецькими / прибалтійськими портами",- написав він у фейсбуці.

За його словами, термінал зможе одночасно приймати під розвантаження / завантаження три повноцінні склади, а автоматизована система вивантаження та навантаження дасть змогу прискорити операції в три-п'ять разів порівняно з простими майданчиками поруч.

Зазначено, що термінал обладнано елеватором на п'ять силосів по 4 тис. тонн кожен, автоматизованим складом підлогового зберігання, зокрема сипучих вантажів, на 4,5 тис. кв. м, а також відкритим майданчиком для зберігання морських контейнерів.

Ланецький зазначив, що термінал працюватиме в режимі митного складу і зможе приймати зерно, будматеріали, добрива та інші вантажі.

Згідно з оприлюдненим планом проєкту на сайті Єврокомісії, загальні витрати на будівництво термінала оцінюють у 32,9 млн злотих (EUR7,6 млн) за курсом на жовтень 2017 року (1 EUR=4,3122 PLN).

Проєкт стартував у 2016 році, водночас на узгодження від державної залізниці Польщі знадобилося п'ять років і ще рік на формальне узгодження проєкту й отримання дозволу на будівництво. Саме будівництво зайняло менше ніж 10 місяців.

 

 

Теги: #інвестиції #treeden

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