Інвестиції

13:15 23.05.2023

Великі європейські компанії планують переносити інвестиції в Північну Америку - опитування

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Більшість керівників великих європейських транснаціональних компаній планують розширювати бізнес у Північній Америці на тлі побоювань зниження конкурентоспроможності Європи.

Близько 57% голів компаній, які взяли участь в опитуванні European Round Table of Industrialists (ERT) і Conference Board, розглядають можливість переспрямування інвестицій або перенесення операцій у Північну Америку в найближчі два роки.

Понад 80% респондентів висловили впевненість у тому, що Європа втрачає привабливість як база для промислового сектору, оскільки регіон потерпає від геополітичних ризиків, інфляції, зростання вартості енергоресурсів і проблем у ланцюжках постачань.

Війна в Україні ускладнила життя компаній у Європі: понад дві третини опитаних відзначили тією чи іншою мірою негативні наслідки нинішньої геополітичної обстановки для перспектив їхнього бізнесу.

"Спроби Європи відновити конкурентоспроможність стикаються з серйознішими перешкодами, ніж будь-коли, з огляду на нестабільність геополітичного середовища, високі порівняно з доковідними рівнями ціни на енергоносії, посилення інфляції, жорсткі грошово-кредитні умови та рекордно високі виробничі витрати", - ідеться в доповіді ERT і Conference Board.

Керівники компаній позитивно оцінюють поточну економічну ситуацію в регіоні, але лише чверть із них з оптимізмом дивляться на перспективи наступних шести місяців, зазначається в доповіді.

ERT, заснована 1983 року, об'єднує керівників 60 найбільших промислових і технологічних компаній Європи. В останньому опитуванні взяли участь глави 56 компаній.

Теги: #інвестиції #бізнес

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