Інвестиції

10:58 31.03.2023

Ascet Shipping інвестує майже $500 тис. у першу чергу зерносховища поруч з Ізмаїльським портом

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Ascet Shipping інвестує майже $500 тис. у першу чергу зерносховища поруч з Ізмаїльським портом

ТОВ "Аскет Шиппінг" у 2023 році розпочинає будівництво зерносховища біля Ізмаїльського морського торговельного порту, інвестиція в першу чергу потужністю 5 тис. тонн становитиме майже $0,5 млн, повідомив CEO компанії Микола Гапеєв агентству "Інтерфакс-Україна".

"Порти Дунаю взагалі не були розраховані на потік відвантаження зерна, що виник через війну, (як результат) постійні черги, у березні навіть відбулося значне накопичення вагонів. Портова інфраструктура гостро потребує складських потужностей. Але ми розуміємо, що порт "Ізмаїл" - держпідприємство, наразі бізнес не може вимагати від держави встановити нову судно-навантажувальну техніку і побудувати склади. Тому ми придбали земельну ділянку в Ізмаїльському районі й розпочинаємо будівництво складів", - повідомив Гапеєв.

Він уточнив, ділянку куплено за 15 км від порту, її площа дає змогу розмістити складські потужності до 20 тис. тонн. Проєкт першої черги - складу з підлоговою системою зберігання потужністю 5 тис. тонн - уже на стадії розробки робочої документації. Паралельно компанія отримує МУО (містобудівні умови та обмеження) й працює над оформленням усіх дозвільних документів.

"Інвестиція в першу чергу – майже $500 тис., це наші власні обігові кошти. Розраховуємо, що до середини літа вже запустимо першу чергу. Це створить орієнтовно 50 нових робочих місць", - повідомив Гапеєв.

За його словами, наступні черги комплексу, найімовірніше, представлятимуть вертикальні системи зберігання. Старт роботи над ними залежатиме від швидкості реалізації першої черги та ефективності показників.

Раніше "Аскет Шиппінг" зазначала, що минулого року вона забезпечила перевалку 500 тис. тонн зернових. Компанія розпочала роботу в п'яти нових для неї портах: Одесі, Ізмаїлі, Рені, Білгород-Дністровському та Кілії, тоді як її основні потужності в Бердянському морському порту опинилися в окупації.

"Ми розвиваємо нашу інфраструктуру, беремо в оренду складські потужності та інвестуємо в будівництво нових в Одесі та портах Дунаю - нових для нас напрямів. Починаючи з січня плануємо на 50% збільшити загальний обсяг перевалки", - зазначала компанія в останній день минулого року.

"Аскет Шиппінг" спеціалізується на наданні логістичних послуг з експортних відправлень зернових і харчових вантажів у семи портах України: у Бердянську, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Херсоні, Дніпрі та Запоріжжі. На початку війни компанія перемістила виробничі потужності на захід України, налагодила співпрацю з елеваторами регіону та Європи. У планах підприємства відправлення вантажів залізничним та автотранспортом до європейських портів.

Директором та основним бенефіціаром групи компаній "Аскет Шиппінг", куди входять "Перша фумігаційна компанія", "Аскет Карго", "Азовальянс Груп" тощо, виступає Катерина Русіна. Їй належить 60% акцій. Четверо її дітей є співвласниками бізнесу і мають частки по 10%.

Теги: #інвестиції #зерносховище #ascet_shipping

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