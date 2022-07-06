Мінцифри планує інвестфонд на $200 млн для розвитку креативної економіки в Україні

Створити міжнародний інвестиційний фонд на $200 млн зі щонайменше 10 великими міжнародними інвесторами для розвитку креативної економіки в Україні, а також профінансувати понад 240 стартапів на суму $13 млн з Українського фонду стартапів, такі плани оголосив заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександр Борняков.

"Ми хочемо стати однією з найкращих країн у Європі та у світі за кількістю стартапів на кількість населення", – сказав він на економічному форумі Конференції з відновлення України в Лугано (Швейцарія), описуючи повоєнні цілі Мінцифри.

Борняков уточнив, що наразі в Україні 75 стартапів на 1 млн населення, тоді як у світового лідера Ізраїлю - 945, а у Фінляндії, що посідає п'яту сходинку, – 525.

Заступник міністра зазначив, що ще до війни було завершено запуск суду з інтелектуальних прав, і після війни цей онлайн-суд із новими суддями запрацює.

"Хочемо також дати можливість розглядати спори в інших юрисдикціях, наприклад у Великій Британії", – додав представник Мінцифри.

Серед інших представлених проєктів були також військові індустріальні парки, зокрема для розвитку проєктів кіберзахисту і військових стартапів; технічна та фінансова підтримка акселераторів з акцентом на штучний інтелект та робототехніку.

Борняков уточнив, що Мінцифри продовжує працювати над тим, щоб співробітники IT-галузі могли отримувати броню від мобілізації та виїжджати з країни під гарантії повернення для розвитку бізнесу.

Він нагадав, що у лютому цього року було досягнуто історичного рекорду експорту послуг української IT-галузі – $839 млн, а загалом за перший квартал цього року він становив $2 млрд.

Як наголосив заступник міністра, на відміну від багатьох інших галузей, експорт IT-послуг у березні цього року становив 96% від березня 2021 року.