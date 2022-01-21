Інвестиції

11:15 21.01.2022

Компанія "Твоє коло" пропонує фізособам щонайменше 8% річних на інвестиціях у землю

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Компанія "Твоє коло" пропонує фізособам щонайменше 8% річних на інвестиціях у землю

Інвесткомпанія "Твоє коло" (Київ) пропонує фізособам інвестувати від $10 тис. у купівлю та подальше здавання в оренду земельних ділянок агрокомпаніям у семи областях країни, з отриманням щорічного прибутку від орендної плати щонайменше 8% після сплати всіх обов'язкових податків та зборів, повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

"Ми з партнерами з 2007 року займалися формуванням земельних банків для вітчизняних агрохолдингів, і за цей час вивели власні критерії оцінки її якості: якість ґрунтів, кількість опадів, EBITDA з гектара, кількості агрокомпаній та фермерів у районі, а також орендаря, потенціалу зростання прибутковості, розміру орендної плати та середнього розміру паю", - зазначив співвласник інвесткомпанії Андрій Усенко, засновник мережі магазинів "М'ясторія".

За його даними, "Твоє коло" пропонує вкладення в землю від $10 тис. - це відповідає купівлі ділянок площею 4-5 га з доступного до інвестицій земельного фонду у 600 тис. га, розташованого у 51 районі семи областей України.

Усенко уточнив, що всі земельні активи вже перебувають в оренді в агрокомпаній чи фермерських господарств, й інвесткомпанія веде справи з орендарями від імені власника.

Відповідно до бізнес-моделі "Твого кола", інвесткомпанія забезпечує допомогу інвестору у виборі відповідних земельних ділянок, а також оформляє угоду купівлі-продажу та бере участь у подальшому управлінні активом. При цьому орендар може інвестувати у розвиток свого земельного банку, наприклад, у застосування сучасних агротехнологій.

Крім того, "Твоє коло" зобов'язується забезпечити продаж земельної ділянки за найвигіднішою ціною, якщо інвестор захоче це зробити.

Комісія інвесткомпанії за вибір та купівлю ділянки, а також оформлення відповідних документів становить $100/га, а за управління - 12% від оренди та приросту вартості землі.

"Наш заробіток безпосередньо залежить від прибутку інвестора. Ми зацікавлені в тому, щоб відібрати найбільш привабливу землю. На виході, коли інвестор захоче її продати, ми візьмемо 12% за різницею між ціною купівлі та ціною продажу - там наш основний інтерес. Ми розуміємо: це новий ринок, він лише відкривається для інвестицій, і за декілька років ціна землі відчутно зросте, тому наш клієнт точно виграє", - пояснив Усенко.

Він також послався на дані Міністерства аграрної політики та продовольства та Київської школи економіки, згідно з якими вартість землі сільгосппризначення зросте до відкриття ринку землі для юридичних осіб у 2024 році приблизно на 70%.

"До 2024 року, коли має відкритися ринок землі для юридичних осіб, зростання вартості землі становитиме щонайменше 70%, тобто понад 20% на рік. Крім того, постійно зростає і вартість оренди, що також є додатковим параметром посилення інвестиційної привабливості земельних ділянок", - підсумував співвласник компанії Усенко.

За даними на її сайті, "Твоє коло" (Київ) засновано у 2021 році власником мережі магазинів-ресторанів "М'ясторія" Андрієм Усенком та власником інтернет-магазину покришок для сільгосптехніки "Тракшина Плюс" (смт Солоницівка Харківської обл.) Денисом Гончаром.

Компанія розпочала роботу у червні 2021 року, продаж землі запущений з вересня минулого року.

На сьогодні працює її центральний офіс продажу у Києві та 15 регіональних офісів у Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Черкаській та Чернігівській областях, де "Твоє коло" пропонує своїм клієнтам придбати земельні ділянки.

Теги: #земля #інвестиції #твоє_коло
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