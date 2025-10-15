Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що союзники по альянсу підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборонний сектор, нарощування виробництва та підтримку Україні.

Про це він повідомив у середу в Брюсселі на пресконференції за результатами зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

"Ми залишатимемося оборонним Альянсом, але не помиляйтеся, цей оборонний Альянс готовий і бажає зробити все необхідне, щоб забезпечити безпеку одного мільярда наших людей і нашу територію. Сьогодні міністри підтвердили, що ми збільшуємо інвестиції в оборону, нарощуємо оборонне виробництво та посилюємо нашу підтримку Україні", - сказав Рютте.

За словами генсека НАТО, в ході засідання міністри оборони НАТО обговорили поточні виклики безпеці, а також здатність і рішучість їх вирішувати. У цьому зв’язку він нагадав, що минулого місяця НАТО "швидко та рішуче" відповіло на порушення повітряного простору російськими безпілотниками та літаками, що забезпечило безпеку території Альянсу. "Ці інциденти підкреслили ефективність нашої позиції стримування та оборони, а також дали поштовх для її подальшого вдосконалення", - вважає він.

Рютте повідомив, що за ініціативою Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі союзники посилили "пильність і присутність" у Балтійському морі, вказавши на нову місію союзників на східному фланзі "Східний вартовий".

"І сьогодні ми домовилися про подальші кроки, нарощуючи нашу спроможність діяти відповідно до зобов’язань, взятих у Гаазі, щодо збільшення інвестицій в оборону. Міністри оборони обговорили поточне планування, оскільки союзники прокладають надійний шлях до сталого розвитку з точки зору збільшення інвестицій в оборону. Ми також обговорили нашу позицію щодо стримування та оборони, а також деякі способи, за допомогою яких ми впроваджуємо інновації для подолання нових і незвичайних викликів, зокрема тих, що створюються безпілотниками", - деталізував генсек НАТО.

Так, за словами Рютте, НАТО запровадить низку додаткових заходів протидії безпілотникам, які базуватимуться на можливостях протидії безпілотникам, розширюватимуть їх та прискорюватимуть.

Він зазначив, що союзники також навчаються та співпрацюють з Україною, "пришвидшувати власні інновації, поглиблювати співпрацю з приватним сектором тощо". "Завдяки ретельним та ітеративним циклам випробувань та навчань ми застосуємо нові технології та можливості. Ми використовуватимемо наші механізми закупівель, щоб допомогти союзникам розробляти та швидко знаходити економічно ефективні можливості. І ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з ЄС, спираючись на нашу унікальну силу, підтримуючи безпеку нашого неба спільно з військовими та цивільними зацікавленими сторонами", - деталізував Рютте.