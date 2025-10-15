Інтерфакс-Україна
Інвестиції
17:38 15.10.2025

Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

2 хв читати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що союзники по альянсу підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборонний сектор, нарощування виробництва та підтримку Україні.

Про це він повідомив у середу в Брюсселі на пресконференції за результатами зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

"Ми залишатимемося оборонним Альянсом, але не помиляйтеся, цей оборонний Альянс готовий і бажає зробити все необхідне, щоб забезпечити безпеку одного мільярда наших людей і нашу територію. Сьогодні міністри підтвердили, що ми збільшуємо інвестиції в оборону, нарощуємо оборонне виробництво та посилюємо нашу підтримку Україні", - сказав Рютте.

За словами генсека НАТО, в ході засідання міністри оборони НАТО обговорили поточні виклики безпеці, а також здатність і рішучість їх вирішувати. У цьому зв’язку він нагадав, що минулого місяця НАТО "швидко та рішуче" відповіло на порушення повітряного простору російськими безпілотниками та літаками, що забезпечило безпеку території Альянсу. "Ці інциденти підкреслили ефективність нашої позиції стримування та оборони, а також дали поштовх для її подальшого вдосконалення", - вважає він.

Рютте повідомив, що за ініціативою Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі союзники посилили "пильність і присутність" у Балтійському морі, вказавши на нову місію союзників на східному фланзі "Східний вартовий".

"І сьогодні ми домовилися про подальші кроки, нарощуючи нашу спроможність діяти відповідно до зобов’язань, взятих у Гаазі, щодо збільшення інвестицій в оборону. Міністри оборони обговорили поточне планування, оскільки союзники прокладають надійний шлях до сталого розвитку з точки зору збільшення інвестицій в оборону. Ми також обговорили нашу позицію щодо стримування та оборони, а також деякі способи, за допомогою яких ми впроваджуємо інновації для подолання нових і незвичайних викликів, зокрема тих, що створюються безпілотниками", - деталізував генсек НАТО.

Так, за словами Рютте, НАТО запровадить низку додаткових заходів протидії безпілотникам, які базуватимуться на можливостях протидії безпілотникам, розширюватимуть їх та прискорюватимуть.

Він зазначив, що союзники також навчаються та співпрацюють з Україною, "пришвидшувати власні інновації, поглиблювати співпрацю з приватним сектором тощо". "Завдяки ретельним та ітеративним циклам випробувань та навчань ми застосуємо нові технології та можливості. Ми використовуватимемо наші механізми закупівель, щоб допомогти союзникам розробляти та швидко знаходити економічно ефективні можливості. І ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з ЄС, спираючись на нашу унікальну силу, підтримуючи безпеку нашого неба спільно з військовими та цивільними зацікавленими сторонами", - деталізував Рютте.

Теги: #нато #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:03 15.10.2025
Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

17:41 15.10.2025
Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

17:31 15.10.2025
Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

17:24 15.10.2025
Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

17:17 15.10.2025
Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

16:06 15.10.2025
Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

11:29 15.10.2025
Рютте і Гегсет очікують розширення учасників ініціативи PURL

Рютте і Гегсет очікують розширення учасників ініціативи PURL

09:48 15.10.2025
Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

ВАЖЛИВЕ

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ОСТАННЄ

Нафта і газ є найперспективнiшими для реалізації угоди про надра з США та залучення великих інвестицій – ексглава "Нафтогазу" Коболєв

NOVUS інвестував 385 млн грн в енергонезалежність мережі

Соболев: У рамках реформи управління публічними інвестиціями створено понад 1 тис. місцевих інвестрад

“Мономах” повідомив про триваючі інформаційні атаки, компанія запевняє у відсутності зв’язків із РФ

Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

ДТЕК за 8 міс.-2025 інвестував у вуглевидобуток майже 5 млрд грн

"Метінвест" спрямував 9,72 млрд грн в Україну з початку війни, є найбільшим експортером і будує енергостанції - СЕО

Кабмін перерозподілив 14,7 млн грн на супроводження угоди зі створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА