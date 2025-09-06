Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій на 2026 р. на 11,4 трлн грн схвалений Стратегічною інвестрадою
Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій держави (ЄПП) на 2026 рік на 149 ініціатив з орієнтовною загальною вартістю 11,4 трлн грн.
Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, з усіх схвалених проєктів 75 ініціатив базуються на основі існуючих (продовжуються з 2025 року) з орієнтовною вартістю близько 1 трлн грн.
Решта 74 проєкти - нові (вперше подані), їх орієнтовна вартість - близько 10,4 трлн грн.
В Мінфіні підкреслили, що зазначені суми - це загальна кошторисна вартість ініціатив, а не план фінансування лише на 2026 рік. Сам ЄПП надає підстави ініціативам претендувати на повне або часткове фінансування з державного бюджету у 2026 році та наступних бюджетних періодах.
В секторальному розрізі 40 проєктів (26 програм та 14 проєктів) будуть реалізовані в галузі муніціпальною інфраструктури та послугах (Мінрозвитку), 39 (6 програм і 33 проєкти) - в сфери транспорту (Мінрозвитку). В енергетиці реалізовуватимуться 25 проєктів, охороні здоров’я (МОЗ) - 22 (11 програм та стільки ж проєктів), 10 ініціатив (8 програм та 2 проєкти) розроблятимуться в сфері освіти та науки (МОН).
Крім того, чотири програми будуть стосуватись житла (Мінрозвитку), 2 програми та 2 проєкти розроблятимуться для соцсфери (Мінсоц), 2 програми будуть ініційовані в сфері довкілля (Мінекономіки), одна програма буде реалізована в рамках публічних послуг та цифровізації (Мінцифри), один проєкт - в публічних фінансах (Мінфін) та ще один проєкт - в правовій діяльності та судочинстві (Мін’юст).