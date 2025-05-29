Інтерфакс-Україна
Інвестиції
11:12 29.05.2025

Компанія TAD інвестувала $8 млн у новий комплекс з випуску напівпричепів

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Компанія TAD завершила будівництво нового комплексу з виробництва спецпричепів для перевезення негабаритних вантажів у м.Волочиськ (Хмельницька обл.), що дозволить їй подвоїти обсяги виробництва, повідомив заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Площа нового виробничого комплексу - 8 тис. кв. м, він дозволить створити 250 додаткових робочих місць. Обсяг інвестицій у новий виробничий комплекс склав $8 млн. Цей проєкт дозволить компанії TAD налагодити випуск нового виду продукції - модульних спецпричепів", - написав він у Facebook у четвер.

Він нагадав, що TAD спеціалізується на перевезеннях негабаритних вантажів та виробництві спецпричепів. Трали TAD мають від двох до 25 вісей з максимальним навантаженням до 300 тонн. На підприємстві зайнято 650 працівників.

"Для залучення нових працівників компанія TAD узгодила з міською владою Волочиська будівництво житлового комплексу. Підприємство, зокрема, залучає для роботи у новому виробничому комплексі зварювальників, операторів верстатів з ЧПУ, електриків", - повідомив Кисилевський.

Він також зазначив, що компанія користується, зокрема, залучає кредити за програмою "5-7-9", продукція реалізується з використанням програми компенсації 15% вартості техніки українського виробництва. Крім того, на продукцію підприємства поширюються вимоги локалізації при публічних закупівлях (в 2025 році – 25% - ІФ-У).

Компанія TAD (ПП "Транс-авто-Д"), заснована у 2006 році, за інформацією на її сайті є провідним виробником спецпричепів в Україні та Східній Європі. В роботі використовує комплектуючі від світових виробників - BPW, SAF, WABCO, TRIDEC, Pewag, Rud.

За даними проєкту Clarity Project, 2024 року вона збільшила чистий прибуток на 42,7% порівняно з 2023 роком – до 51,1 млн грн за зростання виторгу на 25,4% - до 1,28 млрд грн.

Співвласниками компаніїї є два місцевих підприємця – Віталій Мельник (87,5%) та Андрій Бабкін (12,5%).

Теги: #tad #причепи

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