Компанія негабаритних перевезень ТAD планує інвестувати EUR20 млн у збільшення парку техніки для великих вітряків - власник

Компанія з негабаритних перевезень "TAD" планує наступного року інвестувати EUR20 млн у збільшення в Україні парку техніки для транспортування вітротурбін через підвищений запит на таку послугу, повідомив засновник та СЕО компанії Віталій Мельник.

"Вірю у вітропотенціал України. Дуже багато запитів на перевезення вітрообладнання, дуже висока активність, особливо останні один-два роки. Ми розвиваємося. На наступний рік заплановано інвестиції в EUR20 млн у збільшення парку техніки, орієнтованої саме на транспортування великих вітряків", - сказав він під час Українського вітроенергетичного форуму-2025 від Української вітроенергетичної асоціації, який у вівторок проходить у Львові.

Як пояснив Мельник, багато вітропроєктів зупинилося з початком війни саме через відмову закордонних партнерів монтувати й завозити турбіни в Україну у звʼязку з воєнними ризиками. Тому такі послуги почали активно розвиватися всередині країни.