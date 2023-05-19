Зернову угоду продовжено без урахування вимог Росії; першочергове завдання зараз - ефективна робота угоди вже в підписаному варіанті - заступник глави Мінвідновлення

Бліц-інтерв'ю заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрія Васькова агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Дмитро Кошовий, Альона Манжело.



- Віце-прем’єр – міністр відновлення Олександр Кубраков повідомив про розблокування "зернової ініціативи" і її продовження ще на 60 днів. Чи слід розуміти, що Росія погодилась з тим, що в березні "Чорноморська зернова ініціатива" була продовжена на чергові 120 днів?

- Ми вважаємо, що так. У нас термін, який міститься в підписаному тексті угоди, це – 120 днів, з пролонгацією на 120 днів, якщо не буде погоджено іншого терміну. Іншого терміну письмово погоджено не було. У березні погоджений термін 120 днів, і такий самий термін називали МЗС і ООН. Російська федерація тоді заявляла про продовження на 60 днів, але це були лише слова, які ніяким чином не були закріплені всіма учасниками.

Тому правильно трактувати, що це була заява рф про те, що через 60 днів вона вийде з угоди, а вчора заявила, що лишається в угоді. Хочу зазначити, що незважаючи на офіційне оголошення про розблокування "зернової угоди" не було ще проведено ні одної інспекції суден на вхід до українських портів. Фактично угода поки не запрацювала.



- По тій статистиці, що публікує на своєму сайті Спільний координаційний центр (СКЦ), останнє судно було проінспектоване на вхід ще 6 травня…

- Так і є. 62 судна стоять в черзі, очікуючи на інспектування. І деякі з них вже декілька місяців.



- І після того, як останнє судно 17 травня вийшло з українського порту, наразі жодного судна вже в портах немає. Це так?

- Так, абсолютно вірно. Жодного судна – учасника ініціативи в українських портах наразі немає. І це результат деструктивної політики росії, мета якої - обмеження роботи ініціативи.



- Ви робили вже оцінки недоекспортованого обсягу і, відповідно, збитків від ситуації?

- За умови нормального функціонування "зернова ініціативи" ми готові експортувати з трьох портів 6 млн т аграрної продукції на місяць. Але це якщо вона працює нормально, а з листопада ми цього не бачимо. Росія знаходить нові приводи, щоб обмежити експорт та зупинити зернову ініціативу. З початку травня до 17 травня було експортовано менше 1 млн т (в квітні 2,7 млн т).



- Як ця ситуація вплинула на страхування, на ставки? Можливо у вас є інформація? Бо, наскільки мені відомо, багато хто із судновласників боїться відправляти судна в Україну…

- Безумовно, все це призводить до значного здорожчання логістики та підвищення цін на всі її складові: страхування, фрахт і таке інше.



- Чи спостерігаєте ви таку тенденцію, що чим більше невизначеність щодо строків ініціативи, чим ближче до дати чергового умовного закінчення, тим більше судновласників відмовляються відправляти в Україну судна?

- Спад на суднозаходження? Безумовно! Тому ми і бачимо сьогодні в черзі на заход всього 62 судна. Тому що з певного моменту дійсно зупинився фрахт додаткових суден, через те, що не було зрозуміло, що буде. Ринку завжди потрібна прогнозованість.



- Слід розуміти, що з дня, коли інспекції поновляться, буде потрібно ще 2-3 дні, щоб судна дійшли в українські порти і розпочалось завантаження?

- Якщо інспекції відновляться, то перше судне може вийти, наприклад, сьогодні і післязавтра бути в Україні в порту.



- Є інформація коли саме інспекції можуть бути відновлені і чому навіть після офіційної заяви, що ініціатива продовжилась, СКЦ не працює?

- Немає такої інформації. Але, вочевидь, що це відбувається саме через позицію російської делегації в СКЦ. Про це безумовно добре відомо нашим партнерам по угоді (Туреччина і ООН – ІФ-У), оскільки вони там присутні і постійно працюють. Ми чекаємо відповіді від них. Сподіваємось, що вони зможуть забезпечити поновлення угоди і її ритмічну роботу.



- Скільки днів в травні угода взагалі не працювала?

- Як ми і казали, 6 травня було проінспектовано останнє судно на вхід, тобто з 7 травня рух нових суден в напрямку портів не відбувається.



- У ЗМІ з’явилась інформація, що начебто угода розповсюджується на Миколаївський порт, і судна звідти можуть виходити без перешкод?

- Стосовно Миколаєва і тієї інформації, яка з’явилась сьогодні в деяких ЗМІ – це некоректний переклад. (Президент Туреччини Реджеп Тайїп) Ердоган говорив про можливість виходу заблокованих турецьких суден з Миколаєва. Йдеться виключно про судна, які були заблоковані в портах до 24 лютого 2022 року.



- Ви можете деталізувати щодо цих даних?

- В портах Одеса, Чорноморськ, Південний, Миколаїв та Ольвія загалом заблоковано 44 судна. 6-з них – судна турецьких судновласників. І мова йшла про можливість евакуації цих суден. Для цього потрібні гарантії безпеки і посередник, яким Туреччина готова бути для своїх суден. Ми, зі свого боку, запропонували, щоб Туреччина виступила посередником для розблокування і виходу інших суден. Туреччина на це принципово погодилась.



- Коли, на ваш погляд, може бути виведення з портів суден, які там заблоковані?

- Поки дата не відома, це безпекове питання, і над ним працюють відповідні структури.



- У квітні кілька разів зупинялась робота "зернової ініціативи", через те що РФ наполягала на тому, що саме її представники будуть формувати чергу. Як владнали це питання і чи буде воно знову виникати протягом наступних 120 днів роботи "зернової ініціативи"?

- Дійсно, була ситуація в квітні, коли представники російської федерації в СКЦ викреслювали судна, подані за планами українських портових операторів і пропонували свій перелік суден. Ми, безумовно, на це не погодились. Після цього теж була зупинка на кілька днів. В результаті ООН і Туреччина запропонували перейти до принципу "живої черги" - подавати на інспекцію судна, які фізично прийшли раніше. І ми з цим погодились, хоча це і не відповідає планам наших портових операторів. Але ми погодились, бо, зрештою, це краще, ніж ініціатива взагалі не буде працювати, і це теж прозоро. Таким чином робота продовжувалась близько тижня. А потім рф в односторонньому порядку зупинила інспектування суден, що прямували до порту Південний, а пізніше і до інших портів.



- Як тепер буде, протягом наступних 120 днів?

- Як тепер буде – ми побачимо. Поки, як я казав, ініціатива не запрацювала: поки немає жодної проведеної інспекції на вхід. Подані ті самі "старі" судна, які довше всіх очікували в черзі.



- Чи були зроблені якісь поступки РФ, аби отримати згоду на продовження зернової ініціативи? Зокрема, чи Україна поступились, і в яких питаннях?

- Зернову угоду подовжено без урахування вимог росії. А ви пам’ятаєте, які вимоги висуває рф в обмін на поступки з їх боку щодо зернової ініціативи? Перша вимога –Россельхозбанк… Інше – зняття санкцій ЄС, що дозволить їм страхувати свої судна, які перевозять агропродукцію. Третє – це звільнення від санкцій з запчастин для сільгосптехніки виробництва Європейського союзу і США. Далі – зняття арештів з активів російських агровиробників і зняття заборони щодо заходу російських суден з агропродукцією до європейських портів. Всі ці питання не до нас. І відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса. Це питання українського аміакопроводу, але в тексті "зернової ініціативи" у нас нічого немає про аміакопровод. Є про експорт наявного в портах аміаку – так, але жодне судно за ним не прийшло. Натомість саме про транзит і про аміакопровод в ініціативі немає ні слова.

Але генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш запропонував розглянути можливість покращення та розширення зернової ініціативи на взаємовигідних для всіх сторін умовах. Коли буде позиція всіх сторін щодо прийнятності такої пропозиції, тоді це питання буде обговорюватися, але виключно через призму інтересів України. Але на даний час все, що підписано і укладено в рамках Чорноморської зернової ініціативи, ми зі свого боку виконуємо в повному обсязі.



- Чи варто чекати, що ініціатива може бути розширена номенклатурно – не тільки за рахунок аграрних вантажів?

- Це повністю в інтересах України. Це право України і право іноземних судновласників – вільне торгове судноплавство. Безумовно, ми як Україна зацікавлені і будемо робити все, щоб це право було реалізоване. На даний час нічого більше сказати не можу, окрім того, що ми безумовно зацікавлені і будемо це робити при першій можливості.



- За два місяці від яких факторів залежатиме продовження угоди, і коли планується розпочати перемовини з цього приводу?

- Безумовно, нашим аграріям потрібен передбачуваний довгостроковий термін. Перемовини, результатом яких стало розблокування "зернової угоди" і її робота до 18 липня, наразі не закінчені та продовжуються з урахуванням пропозиції генсека ООН. Тому, безумовно, ми будемо виходити з пропозицією збільшення терміну. Але першочергова задача зараз - ефективна робота угоди вже в підписаному варіанті, а потім ми будемо пропонувати речі, які відповідають вимогам світової торгівлі.

UPD: станом на ранок, 19 травня, стало відомо, що росія погодилась відновити інспекції вхідного флоту на порти Одеса та Чорноморськ, але відмовилась інспектувати судна, які прямують на порт Південний.