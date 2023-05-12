Ексклюзивне інтерв'ю з Максимом Ляшком, керуючим партнером Energame (компанія керуюча активами групи компаній Parimatch)

Текст: Дмитро Кошовий, Максим Уракін

-- Пройшло два місяці з того часу, як компанія була внесена у санкційний список і ви заявили про блокування на її рахунках біля 250 млн грн клієнтів. Чи змінився порядок цієї суми? Які перспективи у ваших клієнтів отримати ці гроші?

-- Порядок суми не змінився, жодної копійки після санкцій не було зараховано. Ці грошові кошти наявні, заблоковані на розрахункових рахунках самої компанії, яка потрапила під санкції. Також є грошові кошти, які заблоковані фінансовим моніторингом банків. Вони ще не встигли навіть бути зараховані на особові рахунки компанії, але вони теж існують, заблоковані. Вони були в процесі обробки банківських платежів, накопичені на розрахункових рахунках самих банків.

Цих коштів абсолютно достатньо для того, щоб розрахуватися з клієнтами. Ми звернулися до (державного регулятора грального бізнесу) КРАІЛ, до Нацбанку та до Ради національної безпеки та оборони України з запитом, щоб нам надали відповідні пояснення, яким чином ми можемо повернути ці грошові кошти клієнтам. Первинно ми отримали відповіді, які, в принципі, не вказували на конкретний механізм та були просто відсиланнями до законодавства. Ми підключили адвокатів, які написали адвокатські запити з більш конкретними запитаннями і чекаємо цю відповідь. Подивимося. Наскільки я знаю, принаймні в РНБО скерували ці листи для того, щоб отримати додаткову інформацію, яка там сума та що робити далі. Тобто є якісь ознаки того, що дійсно хочуть розробити механізм і врегулювати цю ситуацію.

-- Клієнти вже подають на вас до суду? Або, можливо, оскаржують чиїсь інші дії щодо блокування цих коштів?

-- Ні, клієнти, виявляють досить серйозну обізнаність щодо процедури. Ми підготували узагальнюючі пояснення, які відправляємо на запити клієнтів щодо ситуації. Але, як ми бачимо навіть з таких неформальних обговорень, клієнти, в принципі, розуміють, що треба чекати порядок відшкодування. І клієнти підтримають нас та чекають нашого повернення на український ринок.

-- Чи розрахувалися ви певною мірою зі своїм персоналом і постачальниками послуг? Чи не буде тут судових розглядів?

-- Чітких механізмів немає. Ми намагаємось розрахуватися з працівниками. Але, знову ж таки, є складнощі з тим, що банки не готові проводити такі розрахунки. І тут вже ми виступаємо ініціатором претензій, щоб за рішенням судів санкційні компанії могли розраховуватись за оренду, за заробітну плату, за відпустки та звільнення, комунальні послуги та інші обов'язкові виплати, які не пов'язані з обмежувальним режимом.

Ми зараз детально вивчаємо цю юридичну практику для того, щоб подивитись, яким чином вони можуть бути застосовані для нас. Це скоріше стосується співробітників.

Що стосується контрагентів, ми зараз не бачимо механізму, яким чином розраховуватися з ними. Просто ведемо облік, але ми не приймаємо платежі і не відправляємо платежі для контрагентів.

-- Чи вивчили ви вже за ці два місяці судову санкційну історію в Україні? Бо, наскільки ми знаємо, жодних позитивних рішень щодо виключення з санкційних переліків нема навіть на рівні першої інстанції. Намагаєтесь зараз через суди вирішувати проблему чи якісь інші способи розглядаєте? Які варіанти зараз вважаєте найперспективнішими?

-- Ми розуміємо, що держава знаходиться в стані війни, і всі засоби держави можуть і мають діяти, і санкційний механізм - це один з таких засобів. І, відповідно, для компаній, які дійсно шкодять інтересам держави, такий механізм має бути застосований. Але ж помилки, неточності при використанні такого санаційного механізму можуть бути. З нами сталася просто помилка, тому, я думаю, що найефективніше для держави та бізнесу - співпраця. Бо йдеться мова в нашому випадку про українську високотехнологічну компанію, яка народилася в Україні і розвивалася як українська. І шляхом діалогу, пояснення та надання документів найшвидше за все можемо пройти шлях до правди. Це перший механізм.

Другий – судовий в Україні. Суд може розглядати будь які питання, які є. Також існує окремий механізми розгляду спорів, пов'язаних з санкційними списками. Є шість місяців на подання документів до суду. Звісно, ми будемо робити максимальні дії, щоб вкластися в ці терміни. Також є механізми європейського захисту. І співпраця з конституційними органами Європи і Сполучених Штатів вказує на те, що вони готові розбирати документи, але ми маємо використати всі доступні механізми національного захисту. Що ми і плануємо зробити, щоб доводити свою позицію.

-- В яких країнах за межами України та на яких умовах ваші компанії продовжують працювати? Чи є скорочення бізнесу через проблеми або якійсь ріст?

-- Звичайно через санкції ми відчуваємо репутаційну загрозу і в інших країнах, де ми присутні. Але принаймні зараз ми бачимо, що партнерів ми не втрачаємо, і вони прийняли рішення залишатися з нашим брендом. Проте, нових угод наразі немає, потенційно розуміємо, розширення географії зараз буде на паузі.

-- Якщо вбити в Google Parimatch, то пошукова система видає інші сайти, наприклад один англійський, зі схожим на ваше оформленням, але іншим ім'ям. В інших випадках посилання на деякі сайти parimatch далі ведуть на сайти інших он-лайн казіно або беттінгових компаній в Україні, у тому й числі легальні. Ви стали працювати на інших ринках під іншими брендами або ділитися своєю аудиторією на якихось умовах? (За час підготовки інтерв'ю наведені у запитанні результати пошуку перестали видаватися, скрін-шоти ми не робили, тому не наводимо назви цих сайтів, хоча вони є в редакції – ІФ)

-- Ми завжди працювали лише під брендом Паріматч, в Україні і в світі. Ми не змінювали це і не плануємо. Але ми бачимо і фіксуємо багато спроб копіювати дизайн, імітувати сайт, красти трафік у пошуку. Окрім того одразу після введення санкцій, почали з'являтися публікації в соціальних мережах про допомогу з виведенням коштів з "Паріматч". Ми казали про це публічно, що це просто неможливо для клієнтів, бо гроші заблоковані на банківських рахунках. Це просто ще один спосіб виманити данні про картки і доступ до карток особи. Звертаюся ще раз до наших клієнтів,- механізм наразі відсутній, тому, будь ласка, треба зачекати!

-- Скільки співробітників втратили роботу після введення санкцій і яка кількість персоналу з українського офісу перейшла на роботу в інші компанії групи Паріматч?

-- Це узагальнююче формулювання – співробітники. Бо там є і співробітники, і залучені консультанти, підрядники та ФОПи -- цілий арсенал залучених аутсорсів і всіх інших. І наразі у зв'язку з введенням санкції було скорочено або перервано контракти, або відмовлено від аутсорса загалом більше, ніж на тисячу людей.

Хто з них перейшов? Такого переводу не було. Ми оголосили, що контракти з людьми припинені або трудові відносини припинені. Але потім є можливість пройти співбесіду в інші проекти в інших країнах або в інших партнерів та отримати роботу відповідно до цих вакансій.

Єдиний, хто перейшов - це юристи та фінансисти (і то не повністю), які увійшли в санкційну групу, яка займається усіма питаннями, пов'язаними з тим, щоб зупинити цей санкційний режим, розібратися, підготуватися з документами.

-- Чи не вважаєте ви сьогодні помилкою, що ви перейшли на 2% спрощений режим оподаткування у минулому році? Бо, думаю, вам важко відповідати на обвинувачення, що в минулому році компанія занадто мало платила до бюджету. Бо з кінця минулого року та на початку цього ви в рази збільшили платежі.

-- Це скоріше філософське питання. Треба повернутися до історії, яка була два з половиною роки і навіть більше тому, коли домовлялися, що давайте поставимо ставку за ліцензію настільки високу, зробимо її настільки коштовною, щоб не виникало питання до того, яким чином сплачуються податки до введення системи моніторингу. Бо всі розуміли, що без системи моніторингу визначитися з обсягом податків буде дуже важко.

І ми погодились. І була введена потрійна вартість. В сумі це було десь 130 млн гривень: 108 млн грн - ліцензія на букмекерську діяльність і 23 млн грн на діяльність онлайн-казино. Ці суми якраз для того, щоб не сперечатися щодо податків на той період, коли буде введена система моніторингу. Після цього вже відмінити ці збільшені ставки за ліцензії, зробити нормальний розмір оплати за ліцензію і систему регулювання податків.

Але і досі системи моніторингу немає. Плати за ліцензії залишилися, які були введені для того, щоб не сперечатися за податки. Вони були, умовно кажучи, авансові, розуміючи, що питання з транзакціями (грального бізнесу) не вирішене з банками. На момент, коли ми платили ліцензії, всі знали, що є відомість, яка забороняє транзакції гральної індустрії в Україні. І тільки під кінець 2022 року перші декілька банків пройшли відповідний комплаєнс та отримали листи від платіжних систем з дозволом опрацьовувати гральну індустрію на території України.

Ми розуміли ці всі питання, ще тоді ми казали про них і на (профільному парламентському) комітеті, зверталися до Мін'юсту, до КРАІЛ з проханням вплинути на всі ці міжнародні компанії для того, щоб вони починали визнавати ліцензії. Була поїздка з Кабміном у Силіконову долину ще до вторгнення, де ми теж просили піднімати це питання перед Facebook та Google, що вони мають визнавати українську ліцензію. Була зустріч на високому рівні. На жаль, після початку вторгнення, звісно, всі втратили фокус на цих питаннях. І, наскільки мені відомо, вони й зараз не вирішені. Тому українські ліцензії найдорожчі в світі, і це були для того, щоб не сперечатися за податки.

А буде 2% чи буде 17%... Як ви бачите, зараз в цифрах ніхто не знає по всіх тих операторах, які залишилися на території України. Як зараз податкова чи Комісія може це контролювати? Тільки шляхом звітності, яку надають компанії, іншого етапу контролю нема. Тому це питання накопичуване.

І ми все одно себе відчуваємо українською компанією, готові співпрацювати. Відновитися, і виправити це. Ми до цього готові. І так само далі спілкуватися з платіжними системами і всіма міжнародними холдингами, щоб вони почали визнавати легальний та офіційний український гральний бізнес. Всім же хочеться, щоб фінансові ліцензії, видані на території України, визнавали за кордоном, визнавали міжнародні платіжні системи, давали можливість відкривати прямі рахунки, а не так, як зараз, коли лише декілька банків мають все, і тільки через них щось можна робити.

-- Так а що з вашими податками?

-- Ми протягом минулого року були платником податків №1 в галузі. Якщо подивитися, скільки було видано ліцензій і скільки компаній у 2022-2023 платили податки, ви побачите, що більша частина списку стоїть з нулями, якщо прибрати колонку з заробітної плати. А ми платили.

Результат: за 2022 рік ми сплатили 51% всіх податків гральної галузі. Це йдеться саме про податки, не про плату за ліцензії. В цілому ж сплатили 354 млн гривень за 2022 рік. За перший квартал 2023 року ситуація була ще більш показовою: Паріматч заплатив 77% відсотків від всіх податків галузі, навіть з урахуванням плат за ліцензію, а якщо їх не враховувати – то 95-98%! В абсолютних цифрах ще простіше: 957 мільйонів гривень сплачено за весь період 2021-2023 років. Наприклад, в грудні 2022 року ми сплатили 87,9 млн гривень. В січні 2023 року – 244, 6 млн. В лютому – 130,7 млн. В березні – 106, 5 млн гривень. Це рекордні цифри по гральній галузі.

Ще один аспект. Щоб платити податки, треба, щоб гравці могли сплатити і перерахувати гроші. Ще в січні 2023 року майже всі банки категорично відмовлялися проводити платежі на українські (гральні) ліцензії, так званий код платежу 7995. Всі державні банки відмовились, приватні відмовилися і залишились декілька банків маленьких, які все це робили в межах денних лімітів, які для них встановили Visa і MasterCard. Через два роки після отримання ліцензії ми отримували відмови від банків щодо того, щоб працювати офіційно з білими платежами по Україні.

Окрім цього всього ми ще і армію підтримували на сотні мільйонів гривень, і людей. Це ж не тільки виражається в абсолютних податках, а в тому, що ти робиш на ринку. Скільки було, навіть і дивлячись на те, що був надзвичайні стан, контрактів і з спортивними командами, і з благодійними всіма ініціативами - сотні, сотні мільйонів гривень, Це що не економіка України? Це що не робочі місця? І тисячі людей були в різних формах залучені до компанії.

-- Два місяці тому вас запитували щодо підозр про недобросовісну конкуренцію. По беттінгових ліцензіях на ринку було три компанії, залишилося дві. Тобто ринок доволі вузький…

-- Ми і таку мотивацію теж не відкидаємо і аналізуємо такі сценарії. Але, знову ж таки, якоїсь доказової бази нема.

Суто з людської точки зору, якщо сказати, що мотивація - це зв'язки з Росією, то ми розуміємо, що це не так: в нас є докази, ми можемо це доводити.

Якщо мотивація пов'язана з податками, це просто не може бути підставою для санкцій.

Я думаю, що у держави є можливості, навіть під час військового стану, розбиратися з такими питаннями. Адже коли немає пояснень, починаєш додумувати вже все що завгодно. Але наголошу ще раз, ми все ж таки сподіваємося на діалог, і що в цьому діалозі все стане зрозуміло.

-- Чи плануєте Ви міжнародний ребрендинг у зв'язку з санкціями?

-- Наразі ні. Змінити бренд і знову почати щось робити - це теж шлях, але не хочеться. Ми все ж таки асоціюємо себе глибоко з Україною. Ми сподіваємося на вирішення питання з санкціями, як і коли воно може закінчитися, і після цього вже вирішувати питання ребрендінгу.

У випадку, якщо держава розбереться і ми врегулюємо питання, не думаю, що це є підставою міняти бренд. Навпаки, ми бренд, який пережив такі обставини в державі, довів свою справедливість, довів свою можливість існувати.