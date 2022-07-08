В Києві арештоване майно російських і білоруських компаній на майже 8 млрд грн, передаємо в АРМУ та ЗСУ - керівник прокуратури

Ексклюзивне інтерв'ю керівника Київської міської прокуратури Олега Кіпера інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Оксана Геронтьєва

Ворожий ракетний обстріл ТЦ в Кременчуці, удари по багатоповерхівці в Одеській області – жахливі нагадування важливості дотримання протоколу поведінки під час повітряної тривоги. Яким чином змусити українців і киян зокрема дбати про власну безпеку як мінімум в місцях масового скупчення людей, як забезпечити неуклінне виконання персоналом закладів всіх передбачених правил?

На початку війни ТРЦ закривалися після сигналу тривоги. Потім люди почали звикати до сирен і ігнорувати їх – як самі відвідувачі, так і бізнес, який сьогодні бореться за кожного клієнта.

Безумовно, ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці - це чергова атака на мирних громадян і черговий злочин РФ, саме вона має нести відповідальність за цю трагедію. Але поряд із тим є питання, чи можна було уникнути жертв, якби торгівельний центр під час повітряної тривоги не працював.

Правоохоронні органи намагатимуться відповісти на це питання в межах розпочатого кримінального провадження.

А чи можливо превентивно попередити такі наслідки? Вважаю, що так - за допомогою контролюючих органів. Після трагедії у Кременчуці столична влада вже повідомила про перевірку усіх торгових центрів на предмет дотримання евакуації під час повітряної тривоги.

Це страшно говорити, але люди звикли до війни, сподіваються на те, що їх конкретно це не торкнеться.

Як проходитимуть ці перевірки і чи є комунікація з міською владою задля унеможливлення порушень?

Перевірки проводитимуться поліцією спільно з ДСНС. У разі порушень цієї вимоги суб’єкту господарювання загрожує адміністративна відповідальність. Кримінальна ж настає, якщо порушення потягнуло тяжкі наслідки. Не хотілось би чекати таких наслідків у столиці, тому такі перевірки потрібні.

Коли в столиці комендантська година тривала декілька днів поспіль – всі дотримувалися, тому важливо медійно правильно донести, тоді люди розуміють.

Можливо, ще один лист місцевій владі направимо – є сенс візуалізувати, наприклад, розмістити таблички з вказанням напрямку укриття, алгоритму дій. Ми не можемо примусити київську владу в цьому напрямку працювати, але можемо робити кроки разом задля забезпечення безпеки киян. Як мінімум там, де від нас щось залежить.

Навіть на п'ятому місяці війни далеко не всі кияни мають змогу дістатися укриття, бо його немає поблизу або досі в неналежному стані.

Не думаю, що в Києві є серйозні проблеми з укриттям. Окрім бомбосховищ, у нас є метро, є багато будинків з підземними паркінгами.

Скоро розпочнеться новий навчальний рік. Чи готові школи і вузи до навчання оффлайн, учбові заклади можуть забезпечити дітям безпеку під час тривоги?

На даний час спеціальні комісії проводять аудит готовності шкіл, вишів до роботи в оффлайн-форматі. Педколективи відпрацьовують алгоритми дій, і в тих випадках, де евакуація дітей під час повітряної тривоги неможлива, допускаю, що ДСНС заборонить навчання на час війни.

На власному прикладі можу сказати: в мене донька – школярка. Зараз у керівництва закладу, де вона вчиться, є питання чи можна використовувати паркінг, який знаходиться поблизу як укриття.

Ми покладаємося на владу міста в цих моментах – щоб вони просили, зверталися, може й десь вимагали забезпечити дітям можливість навчатися.

А з дитсадками яка ситуація?

Стосовно державних дитячих садочків в мене немає інформації про відкриття і повноцінну роботу. Питання слушне і потребує вирішення. Наші співробітники теж з дітьми на роботу приходять. Йдемо назустріч, коли просять відпустки.

Розкажіть в цілому про комунікацію з владою Києва. Стосунки прокуратури і міської влади напередодні війни були досить напружені з огляду на величезну кількість виявлених порушень, зловживань і слідчих дій, які проводили правоохоронці столиці. В ці місяці, коли ворог у нас всіх один, чи вдалося знайти порозуміння і співпрацювати в питаннях захисту міста і киян, забезпеченні прав жителів столиці?

Без порозуміння було б дуже важко вистояти, коли під стінами столиці стояв ворог. Заради безпеки киян і спільної перемоги ми мусимо комунікувати, і з цим проблем немає. Але наша взаємодія не означає, що прокуратура закрила очі на інші питання. В питаннях корупції я у спокої київських чиновників точно не залишу, і вони знають мою позицію.

Мер довіряє своїм підлеглим, не хоче вірити, що хтось з його оточення щось неправильно робить, сприймає інформацію про правопорушення дуже болісно.

Нещодавно ми завершили розслідування щодо оренди кінотеатру "Київ", де чиновники прийняли рішення, що щомісячну плату у 2 млн грн за користування цими приміщеннями орендар може не сплачувати. І знову чуємо про нібито якісь політичні переслідування. Ми доводимо зворотнє. Обвинувальний акт у цьому провадженні зі збитками у понад 22 млн грн вже направили до суду.

Тобто агресія РФ не означає припинення розслідувань про зловживання, жодне провадження не закрито.

До речі, нещодавно я офіційно звернувся до міського голови з проханням призупинити розгляд Київрадою земельних питань, окрім тих, що потребують невідкладного розгляду в умовах воєнного стану, щоб не порушувати право киян на отримання інформації про земельні ділянки щодо яких приймаються рішення. Сподіваюсь отримати позитивну відповідь на цей лист.

А в плані співпраці і допомоги по питанням, які ти чи іншим чином стосуються війни, немає ніяких протиріч. В березні і на початку квітня, коли обстановка в столиці була найважча, я особисто приймав дзвінки киян по всіх питаннях. Люди навіть не знали, що розмовляють з керівником прокуратури. Якщо зверталися із комунальним питаннями, то набирав мера та його заступників і ми разом їх вирішували.

Взагалі, в перший місяць війни, коли була загроза окупації Києва, всі питання, не лише процесуальні, вирішувалися з неймовірною швидкістю. Після звільнення Бучі знайшли рефрижератори для тіл загиблих, займалися транспортною логістикою. Вилучили на обшуках у російської фірми 30 тон медикаментів - одразу передали їх ЗСУ. Все, що могли – пальне, машини, арештовані роками – передали військовим.

До слова, про накладення арештів на майно російських і білоруських компаній. Можете назвати загальну суму майна і коштів, переданих у розпорядження АРМА?

За ці 4 місяці повномасштабної війни накладено арешти на майно і активи компаній на суму понад 7,9 млрд грн. Кінцевими бенефіціарами цих компаній є представники держави-агресора, тому, вважаємо, є значний ризик прийняття керівниками цих підприємств рішень на шкоду інтересам України.

Озвучу деякі цифри. Серед того, що заарештовано: 808 залізничних вагонів, 79 річкових суден, 4 асфальтобетонні заводи, 53 транспортні засоби, 61 одиницю будівельної та 26 – сільськогосподарської техніки, корпоративні права 8 суб’єктів господарювання, 250 банківських рахунків 23 суб’єктів господарювання, 8 земельних ділянок, 36 об’єктів нерухомості, 9,4 тис. тон газового конденсату, 94, млн м3 природного газу, 1,1 тис. тон нафти.

Суди вже винесли ухвали про передачу майна в управління АРМА на суму понад 3,5 млрд. грн, щодо решти майна на суму 4,2 млрд. грн на цей час ще розглядаються клопотання, однак рішення про передачу ще не прийняті.

У клопотанні до суду щодо залізничних вагонів, наприклад, ми прописали, що українська залізниця має право їх використовувати, поки АРМА не знайде управителя на конкурсі. Так само щодо арештованої техніки та автомобілів, просимо суди до реалізації АРМА своїх повноважень надати можливість ЗСУ використовувати це майно. Нехай воно працює на перемогу.

На час війни прокуратура певною мірою виконує функції судових органів...

У перші місяці війни суди нібито і не припиняли роботу, але і не здійснювали правосуддя у повній мірі. Зібрати у судове засідання суддів, секретарів та інших учасників процесу було неможливо. І тоді, на початку березня, законодавець вніс зміни до ст. 615 КПК України та розширив функції слідчих суддів, які прокуратура може виконувати під час воєнного стану.

За постановами прокурорів затриманим обиралися запобіжні заходи, продовжувалися строки тримання під вартою, надавалися дозволи на обшуки, у том числі, у провадженнях щодо ДРГ.

І зараз, коли вже минула пряма загроза окупації ворогом столиці, від адвокатів поступають скарги в кваліфікаційно-дисциплінарну комісію на прокурорів про нібито незаконно використання норм права. Судді, які були увесь час на місці, не говорять про те, що ми неправильно використовували свої повноваження за цією статтею і підмінили їх повноваження. Розуміють, що забезпечити правосуддя було нереально, а потрібно було діяти "тут і зараз». Але вже сьогодні ми даємо пояснення з цього приводу. Упевнений, що прокурори робили важливу і корисну справу. Ми доведемо, що реагували так, як повинні були.

Який масив воєнних злочинів, скоєних РФ, розслідує прокуратура Києва?

Загалом на цей час міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у 326 кримінальних провадженнях, пов’язаних зі збройною агресією РФ.

Умовно я б розділив ці провадження на дві категорії.

Перша - це злочини проти основ національної безпеки України - посягання на територіальну цілісність, захоплення державної влади, державна зрада, диверсія, перешкоджання законній діяльності ЗСУ, несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, переміщення або розміщення ЗСУ, колабораційна діяльність.

Друга категорія - це кримінальні правопорушення проти миру і безпеки людства (стаття 438 Кримінального кодексу - порушення законів та звичаїв війни).

Злочини другої категорії фактично вчиняються проти мирного населення. Це ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів, цивільних об’єктів, розстріли, зґвалтування та інше насильство відносно мирного населення.

Окупанти регулярно наносять ракетні удари по Києву. Розкажіть тезово про хід розслідування за фактами ударів загарбників по цивільній інфраструктурі з загибеллю і пораненням людей

Ракетні обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури - це найтяжчі воєнні злочини. І тому зусилля наших прокурорів, слідчих та експертів зосереджені на тому, щоб ретельно зафіксувати та задокументувати ці злочини.

У провадженнях за фактами ворожих ракетних обстрілів вже фактично завершено огляди місця подій. Найбільше руйнувань у Святошинському, Подільському та Оболонському районах (Пуща Водиця). Кожна пошкоджена будівля, школа, дитячий садок опрацьовані прокурорами спільно зі слідчими Нацполіції, ДБР, СБУ, експертами та вибухотехніками. Загалом у столиці розслідується близько 100 таких проваджень.

На цей час проведено понад 1,5 тисячі оглядів місць подій, допитано близько 2 тисяч потерпілих і свідків, призначено понад 140 експертиз. Це судово-медичні експертизи, вибухово-технічні, балістичні, будівельно-технічні, товарознавчі, комп’ютерно-технічні, автотехнічні експертизи, комплексні експертизи зброї.

За результатами експертних досліджень очікуємо отримати інформацію про вид застосованої зброї, її траєкторію, обставини застосування, тощо. Ці дані в сукупності із проведеними слідчими діями допоможуть слідству встановити конкретних осіб, відповідальних за ці злочини.

Щодо ракетних влучань у ЖК у Шевченківському районі Києва, який окупанти обстріляли двічі. Є доручення прокурору окружної прокуратури з’ясувати, чому саме туди ворог наносить ракетні удари, перевіримо, чи не належала ця територія раніше до території заводу "Артем". Можливо, росіяни паперовими картами 80-х років минулого століття користуються.

Чи є справи, які будуть передані для розслідування в МКС?

З МКС комунікує безпосередньо Офіс Генпрокурора. Наша задача – зібрати докази для належного розслідування, щоб усі воєнні злочинці були покарані. І це покарання може бути винесене як національними судами, так і міжнародними.

Розкажіть про співпрацю з іноземними партнерами

Французькі експерти приїхали одними з перших, допомагали нам в провадженні по Мощуну - оглядати тіла, виявлені на річці Ірпінь.

За процедурою міжнародних фахівців залучають представники українських експертних установ. Це відбувається наступним чином: на огляд місця події з виявленням трупа ми залучаємо експерта, а він, якщо йому не вистачає кваліфікації чи технічної допомоги, може залучити міжнародного.

Взагалі хочу відзначити роботу наших експертів з НДКЦ - вони за два-три тижні провели тисячі оглядів місць злочинів, скоєних російськими військовими.

Як розподіляється підслідність воєнних злочинів? Бачимо з повідомлень, що в провадженні є справи, які взагалі територіально не стосуються столиці

Окрім Києва, столичні прокурори задіяні у розслідуванні воєнних злочинів, вчинених російськими військовими у Гостомелі, селах Горенка, Мощун та Озера. Одразу зазначу, що у розслідуванні подій в аеропорті Гостомеля, де окупанти знищили нашу "Мрію", прокурорів з Києва не задіювали. Також здійснюємо процкерівництво у провадженнях щодо інших регіонів, де підслідність за нами визначає Офіс Генерального прокурора.

Щодо Гостомеля, з допитів свідків, потерпілих ми вже встановити двох осіб - військових рф (командира та солдата), які вчинили умисне вбивство цивільної людини в цьому місті.

Скільки киян загинуло та травмовано внаслідок російської агресії, про який обсяг втраченого та пошкодженого майна йде мова?

З початку російської агресії у столиці загинуло понад 100 мирних мешканців, з них 5 діток. Більше 420 цивільних громадян отримали поранення. Причини смерті - мінно-вибухові травми, осколкові та кульові поранення (останнє характерно для території Гостомеля), опіки та асфіксія внаслідок пожеж.

Що стосується пошкоджених обстрілами будинків то, за даними КМДА, їх близько 400. З них приблизно 200 - це звичайні багатоповерхівки і приватні садиби. Пошкоджено близько 70 шкіл, садочків, дитячих таборів.

Виходячи з масштабів руйнувань та кількості постраждалих цивільних осіб, виникає риторичне питання, проти кого воює російська армія.

Уточню щодо очного і заочного притягнення до відповідальності саме російських військових. В провадженні прокуратури Києва тільки ці двоє по Гостомелю?

Так. Ми зібрали інформацію, встановили цих російських військових. Далі, можливо, Офіс генпрокурора візьме провадження у своє процкерівництво. Допускаю, що в перспективі за допомогою розвідки і ЗМІ отримаємо нову інформацію.

А на територію Києва російські війська не зайшли. Ті, що прорвалися, були знищені нашими захисниками.

Скільки колаборантів і зрадників знаходиться "під прицілом" правоохоронців столиці?

З початку війни 30 особам, які перейшли на бік ворога, співпрацювали або зайняли посади у незаконних органах влади повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Ще 5 особам - у державній зраді, 4 – у виправдуванні та запереченні російської збройної агресії, 2 - у пособництві її представникам.

Серед підозрюваних – 20 призначених окупантами псевдочиновників, колишній народний депутат України, двоє депутатів Херсонщини, відомий політтехнолог, двоє працівників оборонних підприємств, проросійські агітатори тощо.

Станом на початок липня до суду направлено 11 обвинувальних актів цієї категорії (у тому числі щодо двох осіб за державну зраду).

До початку війни у прокуратури була інформація про кількість ДРГ у Києві?

Поняття ДРГ для широких мас стало поширеним і зрозумілим вже після 24 лютого. До війни ми виявляли людей, у яких вилучали зброю. Але тоді не в повній мірі розуміли, які саме функції ці люди мали виконувати. Звичайно, у СБУ було більше інформації. Але після 24 лютого всі побачили, що таке ДРГ в дії.

Під час закриття Києва на тривалу комендантську годину, правоохоронні органи дуже багато людей відпрацювали та затримали, вилучили чимало зброї.

Величезна кількість повідомлень про підозрілих людей у перші дні йшла від жителів Києва

У перші години і дні було якесь божевілля. Багато уваги правоохоронців приділялося перевірці такої інформації, певною мірою це навіть заважало працювати.

Допускаю, що були і навмисні "вкиди", бо постраждали і невинні люди.

Мабуть, найбільш цинічні злочини, які скоюють наші співгромадяни під час війни -– розкрадання гуманітарної допомоги і шахрайство під приводом волонтерства. Наскільки масштабні ці явища?

Випадки розкрадання гуманітарної допомоги, на жаль, трапляються. З початку вторгнення РФ зареєстровано 32 таких кримінальних провадження. Наразі 3 особам повідомлено про підозру. Усю амуніцію, зокрема, бронежилети, які ділки намагалися продати, ми передали військовим.

Розкриття таких злочинів є важливим для репутації нашої країни. Іміджева складова – це найбільш серйозна проблема. Як людина я би перейшов на емоції, а як прокурор краще утримаюсь. Це явище, як і діяльність "селфі-військ" огидні, сором для країни.

Факти шахрайства під виглядом волонтерства теж мають місце. Киянина та мешканця Броварів викрили у заволодінні коштами громадян, які намагалися евакуювати своїх близьких із заблокованого Маріуполя. В одному з випадків, люди, яких шахрай обіцяв вивезти, загинули в Маріуполі від обстрілів.

Як загалом можна охарактеризувати криміногенну ситуацію в Києві у ці місяці?

За п'ять місяців цього року зафіксовано майже вполовину менше скоєних злочинів – 11 137 у порівнянні з минулорічними 20 112. Важливо, що це стосується також тяжких і особливо тяжких злочинів.

Також вдвічі менше було майнових злочинів, тих самих квартирних крадіжок, грабежів, розбійних нападів. Розкрито 87% вмисних вбивств.

Така статистика значною мірою обумовлена воєнним станом, великою кількістю правоохоронців на вулицях столиці і посиленою увагою до правопорушень. Розуміємо, що якась частина криміналітету також "евакуювалася" зі столиці. Подивимося, як ситуація буде надалі змінюватися.