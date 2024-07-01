УІНП виніс на громадське обговорення законопроєкт про засади державної політики національної пам'яті українського народу

Український інститут національної пам'яті (УІНП) виніс на громадське обговорення проєкт закону "Про засади державної політики національної пам'яті Українського народу".

"Метою прийняття проєкту закону є комплексне законодавче врегулювання питань формування та реалізації державної політики національної пам’яті Українського народу, визначення її основних принципів і завдань, повноважень і основних напрямів діяльності суб’єктів політики національної пам’яті", - йдеться в повідомленні пресслужби УІНП.

Із законопроєктом можна ознайомитися за посиланням.