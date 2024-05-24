МОН затвердило скорочені освітні програми з українознавчих предметів

Програми з української мови, української літератури, історії України та географії можна використовувати для тих учнів, які пропустили навчання або тривалий час не вчилися за українськими освітніми програмами. Зокрема, це діти за кордоном та діти, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Ознайомитися з програмами й методичними рекомендаціями можна на сайті МОН.

Програми сформовані на основі модельних навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, з української мови та української літератури для 5–7 класів, історії України для 5–6 класів, географії для 6–9 класів, навчальних програм із зазначених предметів для 8–11 класів, затверджених МОН. Їх також можуть використовувати організації та установи, які навчають дітей у таборі та/чи в недільній школі.

З огляду на потреби та інтереси учнів учителі можуть адаптувати програми.

Дитина, яка навчається за скороченою програмою, має право на зарахування оцінок з інших предметів, отриманих за кордоном. Рекомендації щодо зарахування оцінок опублікуємо найближчим часом.

Джерело: Humanitarian Media Hub