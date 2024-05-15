"ДТЕК" ЗАПРОВАДЖУЄ ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В КИЄВІ, КИЇВСЬКІЙ, ОДЕСЬКІЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
"ДТЕК" ЗАПРОВАДЖУЄ ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В КИЄВІ, КИЇВСЬКІЙ, ОДЕСЬКІЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
"ДТЕК" ЗАПРОВАДЖУЄ ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В КИЄВІ, КИЇВСЬКІЙ, ОДЕСЬКІЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
"Укренерго" запровадило з 19:25 до 22:00 контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах країни
У столиці, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення - "ДТЕК"
Зеленський замінив Еміне Джапарову на Ірину Боровець на посаді голови Нацкомісії України у справах ЮНЕСКО - указ
"Укренерго" запровадило з 19:25 до 22:00 контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах країни
У столиці, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення - "ДТЕК"
Американський бізнесмен Делл Лой Хансен презентував Зеленському 6 нових інфраструктурних проєктів в Україні
Умєров учасникам Копенгагенського саміту демократії: Україні потрібно більше зброї та боєприпасів для відбиття атак російських агресорів
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