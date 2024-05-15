Події

19:56 15.05.2024

"ДТЕК" ЗАПРОВАДЖУЄ ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В КИЄВІ, КИЇВСЬКІЙ, ОДЕСЬКІЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

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"ДТЕК" ЗАПРОВАДЖУЄ ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В КИЄВІ, КИЇВСЬКІЙ, ОДЕСЬКІЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

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З 00:00 і протягом доби 16 травня в усій Україні діятимуть графіки погодинних відключень

"Укренерго" запровадило з 19:25 до 22:00 контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах країни

У Миколаївській області діятимуть аварійні відключення електроенергії

У столиці, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення - "ДТЕК"

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