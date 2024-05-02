У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Ворог не прорвався до каналу Сіверський Донець - Донбас, ситуація в районі Часового Яру контрольована, другу лінію оборони укріплено - ОСУВ "Хортиця"
Україна не має реалістичного плану "Б" у короткостроковій перспективі без допомоги США - Стефанішина
Окупанти за добу завдали два ракетних і 58 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів
115-та ОМБр спростувала інформацію про те, що бригада відповідальна за крах оборони в районі Очеретиного
Росіяни продовжили обстрілювати Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки й лінію електропередач
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