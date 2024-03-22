Документи про освіту стали доступні в "Дії"

Освітні документи стали доступні в застосунку "Дія" й автоматично підтягуються після оновлення, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати й просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватися, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою - в "Дії", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Віцепрем'єр уточнив, що в застосунку доступні: свідоцтво про базову середню освіту; атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту; свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації; диплом кваліфікованого робітника; диплом фахового молодшого бакалавра; диплом молодшого спеціаліста; диплом молодшого бакалавра; диплом бакалавра; диплом спеціаліста; диплом магістра; диплом доктора філософії; диплом доктора мистецтва.

Після оновлення документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, ідеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/zedigital/4375