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21:45 16.02.2024

ФРАНЦІЯ НАДАСТЬ УКРАЇНІ ВІЙСЬКОВУ ДОПОМОГУ НА 6 МЛРД ЄВРО ЗА ТРИ РОКИ - МАКРОН ПІСЛЯ ЗУСТРІЧІ ІЗ ЗЕЛЕНСЬКИМ

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ФРАНЦІЯ НАДАСТЬ УКРАЇНІ ВІЙСЬКОВУ ДОПОМОГУ НА 6 МЛРД ЄВРО ЗА ТРИ РОКИ - МАКРОН ПІСЛЯ ЗУСТРІЧІ ІЗ ЗЕЛЕНСЬКИМ

 

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