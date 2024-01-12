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17:15 12.01.2024

Зеленський: Рано говорити про те, що в Україні є комплексний захист ППО

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Зеленський: Рано говорити про те, що в Україні є комплексний захист ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі в державі немає повноцінного захисту ППО від російських атак, а також особливо не вистачає систем захисту від балістичних ракет.

"Що стосується систем ППО: тут рано говорити про те, що у нас є комплексний захист нашої держави. Не вистачає систем Patriot, не вистачає відповідних систем інших радіусів дії. Але, тим не менш, потроху воно приходить. Щось у дорозі, про щось нове ми вже домовилися. Деталей розкривати не буду, але я згоден, що відповідних систем, які борються проти балістики особливо - їх точно бракує в Україні", - заявив він на пресконференції з прем'єром Великої Британії в Києві в п'ятницю.

Днем раніше президент України в інтерв'ю для балтійських ЗМІ заявив, що якби партнери передали Україні сім систем Patriot, то в Одесі, Харкові та Херсоні не гинули б люди.

Теги: #брак #пво

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