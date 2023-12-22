Зеленський: У нас із Польщею є серйозні можливості у сфері спільних оборонних виробництв

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським заявив про наявність серйозних можливостей у обох держав для розвитку спільних оборонних виробництв.

"Провів зустріч із новопризначеним міністром закордонних справ Польщі Сікорським. Оновлюємо наші відносини. Ми повинні вирішити наявні проблеми. Природно, я подякував Польщі за підтримку нашої держави в обороні. У нас є дуже серйозні можливості для нашої подальшої спільної роботи - такої роботи, яка зміцнить обидва наші народи", - заявив він у відеозверненні.

Це, за словами Зеленського, стосується, зокрема, спільних оборонних виробництв. "Багато речей потрібно вирішити, і я впевнений, ми можемо це зробити", - зазначив він.