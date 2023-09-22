Події

11:53 22.09.2023

Три судна прямують у порти Великої Одеси під завантаження агропродукцією і залізною рудою

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Три нових судна рухаються в напрямку українських чорноморських портів тимчасовими коридорами, встановленими ВМС ЗСУ, під завантаження понад 127 тис. тонн української агропродукції та залізної руди, повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у фейсбуці.

"Три нових судна рухаються в напрямку українських портів під завантаження експортною продукцією. Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються в напрямку портів "Південний" і "Чорноморськ", - написав він.

За словами Кубракова, судна будуть завантажені 127 тис. тонн української агропродукції та залізної руди, яка прямує до Китаю, Єгипту та Іспанії.

Як відомо, першими суднами, які скористалися тимчасовим коридором, встановленим ВМС ЗСУ для цивільних суден, стали RESILENT AFRICA і AROYAT, на які було завантажено 20 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Африки.

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