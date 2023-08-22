22 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 545 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 545 RUSSIAN AGRESSION

22 серпня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань.

В Україні - День пам'яті загиблих правоохоронців. У Китаї - Ци Сі - свято закоханих, у Великій Британії - пивний фестиваль у Пітерборо.

Цього дня 1864 року було підписано першу Женевську конвенцію, міжнародно-правовий договір, яким унормовано охорону та полегшення долі поранених і хворих під час воєнних дій.

Православна церква вшановує пам'ять Матфія, учня Ісуса Христа.

Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань

У травні 2019 року Генасамблея ООН встановила нову пам'ятну дату - Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань, який відзначають щороку 22 серпня, наступного дня після Міжнародного дня пам'яті та поминання жертв тероризму.

Прикладів, коли люди ставали жертвами актів насильства на основі релігії або переконань історія дає багато. Досить згадати гоніння на християн у Стародавньому Римі, що перетворювалися на масові страти, жорстокість християнських лицарів стосовно мусульман у захоплених містах під час хрестових походів, протистояння між католиками і протестантами тощо.

Сьогодні, коли очевидна неприпустимість будь-якого прояву насильства на основі релігії та переконань, коли людство мало усвідомити жахи всіх історичних прикладів дискримінації та загибелі людей, продовжують виникати випадки насильства, зокрема й такого, що має масовий характер, щодо людей із причин релігійної нетерпимості або на основі переконань.

День пам'яті загиблих правоохоронців

Із 1996 року щорічно, 22 серпня відзначається Всеукраїнський день пам'яті загиблих правоохоронців.

Україна вшановує працівників органів внутрішніх справ та Національної поліції України які загинули виконуючи службовий обов'язок, самовіддано, ціною власного життя охороняли безпеку співвітчизників, боролися зі злочинністю, захищали територіальну цілісність нашої держави.

Ще цього дня:

1910 - Підписано Договір про приєднання Кореї до Японії;

1918 - Відбувся обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою;

1919 - Під час наступу на Київ війська УНР зайняли Житомир і станцію Попільня;

1992 - Президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передав президенту України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки;

2002 - Столиця Австралії Канберра стала першим місцем на континенті, де узаконені аборти.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять Матвія - одного з учнів Ісуса Христа, який став апостолом замість Іуди Іскаріота. У книзі апостольських діянь ім'я цього святого згадується лише раз - у розповіді про те, як Петро запропонував вибрати дванадцятого апостола після зради Іуди. За переказами, вибір між Матвієм та Йосипом Варсавою було зроблено за допомогою жереба.

Решта відомостей про Матвія відомі з більш пізніх джерел. Згідно з житієм, Матвій народився у Вифлеємі і з раннього дитинства вивчав Закон Божий під керівництвом Симеона Богоприїмця. До обрання в число Дванадцяти апостолів він був одним із 70 учнів Христа. Пізніше, разом з рештою апостолів від дванадцяти став свідком зішестя Святого Духа, а потім проповідував у Єрусалимі та Юдеї. Житіє приписує йому дар чудотворення, зцілення хворих і вигнання бісів.

Багато разів життю Матфія загрожувала небезпека, але щоразу він щасливо оминав її. Втім, одного разу біда не оминула його: синедріон засудив проповідника за поширення християнства і засудив до смерті. За одними даними, апостол був забитий камінням, за іншими - розіп'ятий на хресті.

Іменини: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Самуїл, Юліан, Яків.