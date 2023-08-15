Україна ініціює санкції проти власника та конструктора компанії - виробника БПЛА "Ланцет"

Україна закликає партнерів запровадити санкції проти власника і конструктора компанії - виробника російських безпілотників "Ланцет" і "Орлан".

"Ланцет" є однією з основних бойових одиниць, які ворог використовує саме на фронті проти нашої бронетехніки, систем ППО, РЛС і не тільки. Так само, як й інші продукти компанії ZALA AERO. "Орлан" - це розвідник, який виявляє позиції та коригує вогонь", - написав глава Офісу президента України Андрій Єрмак у вівторок у телеграм-каналі.

Єрмак зазначив, що "вже було запроваджено санкції проти власника і конструктора ZALA AERO - Олександра Захарова. Наразі - українські, але працюємо над тим, щоб він потрапив під санкції наших партнерів".

"Окрім цього, українські, європейські, американські та австралійські обмеження введено проти ООО "ЦСТ" - основної юридичної особи ZALA AERO. Будуть й інші українські санкції", - написав він.

Також, зазначив Єрмак, "нам відомо, що БПЛА "Ланцет" містить щонайменше 19 іноземних електронних компонентів, зокрема західних. Чимало є і в БПЛА "Орлан".

"Група Макфола-Єрмака найближчим часом презентує документ із конкретними санкційнимм пропозиціями, щоб унеможливити надходження мікроелектроніки, верстатів та іншого обладнання, необхідного для виробництва БПЛА, а також хімікатів та інших матеріалів. Окрім цього, ми також працюємо в напрямку російських РЕБ та РЛС, виробництво яких залежне від іноземних компонентів. Це важливо для наступу", - написав він.