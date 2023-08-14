Події

10:47 14.08.2023

Жителька Київщини виманювала гроші нібито за допомогу у звільненні військовополонених

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Правоохоронці затримали жительку Київської області, яка шахрайським шляхом виманила гроші, обіцяючи посприяти звільненню українського військового з полону, повідомляють у МВС України.

"Жителька Київської області поширювала інформацію серед знайомих про те, що займається обміном військовослужбовців, які потрапили в полон. Потерпіла, родичі якої перебувають у полоні, звернулася до неї по допомогу. Зловмисниця пообіцяла допомогти за 150 тис. грн, отримала кошти та зникла", - ідеться в повідомленні відомства в понеділок.

Поліцейські встановили місцезнаходження фігурантки, затримали та повідомили їй про підозру.

Під час обшуку за місцем проживання слідчі вилучили докази причетності до вчинення шахрайських дій.

Теги: #шахрайка

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