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16:58 04.07.2023

Українська розвідка про вибухи в Севастополі: Це означає, що звільнення і деокупація Криму наближаються

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Українська розвідка про вибухи в Севастополі: Це означає, що звільнення і деокупація Криму наближаються

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав нещодавні вибухи в тимчасово окупованому Севастополі свідченням того, що звільнення і деокупація Криму наближається.

Коментуючи інформацію про останні вибухи в тимчасово окупованому Севастополі, Юсов сказав, що українці та "проукраїнськи налаштовані люди, які очікують повернення законної влади, навпаки радіють цим звукам".

"Це означає, що звільнення і деокупація Криму наближаються. Більше ми, звісно, не будемо коментувати. Лише можемо констатувати, що спокій і відсутність вибухів на тимчасово окупованих Україною територіях, зокрема й у Криму, будуть повністю тоді, коли рашисти звідти підуть геть", - заявив він в ефірі національного телемарафону.

Доти, як наголосив Юсов, за все, що відбувається на захоплених українських територіях, є відповідальною окупаційна "адміністрація".

Теги: #гур_минобороны

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