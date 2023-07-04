Українська розвідка про вибухи в Севастополі: Це означає, що звільнення і деокупація Криму наближаються

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав нещодавні вибухи в тимчасово окупованому Севастополі свідченням того, що звільнення і деокупація Криму наближається.

Коментуючи інформацію про останні вибухи в тимчасово окупованому Севастополі, Юсов сказав, що українці та "проукраїнськи налаштовані люди, які очікують повернення законної влади, навпаки радіють цим звукам".

"Це означає, що звільнення і деокупація Криму наближаються. Більше ми, звісно, не будемо коментувати. Лише можемо констатувати, що спокій і відсутність вибухів на тимчасово окупованих Україною територіях, зокрема й у Криму, будуть повністю тоді, коли рашисти звідти підуть геть", - заявив він в ефірі національного телемарафону.

Доти, як наголосив Юсов, за все, що відбувається на захоплених українських територіях, є відповідальною окупаційна "адміністрація".