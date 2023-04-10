Сили оборони України за добу збили ворожий вертоліт, шість безпілотників і знищили склад боєприпасів

Сили оборони України за добу завдали 8 авіаударів по противнику, збили ворожий вертоліт Мі-24 і 6 безпілотників, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 БпЛА різних типів (2 з них ударні, 4 - розвідувальні)", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в понеділок увечері.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також склад боєприпасів противника.