ДСНС: У Запоріжжі рятувальники вивільнили жінку з дитиною із пошкодженого внаслідок ракетного удару будинку

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували жінку з однорічною дитиною, які виявилися заблокованими в одному з житлових будинків унаслідок ракетного удару по Запоріжжю в п'ятницю вдень, повідомила служба.

"У результаті вибухової хвилі в одному з житлових будинків деформувалися вхідні двері, внаслідок чого жінка з однорічною дитиною не могли вийти. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували елементи залізних конструкцій та вивільнили постраждалих", – повідомляють у телеграм-каналі ДСНС.

Служба інформувала, що після огляду лікарями швидкої врятовані відмовилися від госпіталізації. На місці події працювали психологи ДСНС.

Як уточнює ДСНС, у п'ятницю о 13:00 ворог здійснив ракетний удар по Запоріжжю. Унаслідок ракетного удару "частково пошкоджено п’ять приватних будинків, два гаражі з автомобілями всередині без подальшого горіння в одному з районів міста. За попередньою інформацією, травмувалося двоє людей, яких госпіталізували каретами швидких, загиблих немає".