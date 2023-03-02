Події

09:09 02.03.2023

Росіяни минулої доби обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки, госпбудівлі та адмінбудівлю

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Росіяни минулої доби обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки, госпбудівлі та адмінбудівлю

Російські окупаційні війська минулої доби обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів обстрілював місто Куп'янськ, селища Ківшарівка та Великий Бурлук, села Красне, Глибоке, Стрілеча, Червона Зоря та інші. В районі с. Бударки ворог застосував БПЛА з бойовим навантаженням. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. У с. Кіндрашівка Куп'янського району через обстріл з РСЗВ пошкоджено адміністративну будівлю", - написав Синєгубов у телеграм-каналі в четвер уранці.

Теги: #харківська_область #обстріл

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