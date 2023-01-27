"Ловці шахедів" вже в Україні: захищають енергетичні об'єкти від російських дронів - Федоров

Нові системи протидії БПЛА розпочали захист енергетичних об'єктів від російських дронів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ловці шахедів" вже в Україні. Захищають енергетичні об'єкти від російських дронів", - написав він у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

"Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні об'єкти США", - уточнив міністр.

За його даними, комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони. Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.