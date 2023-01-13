Незважаючи на потепління, обмеження електропостачання у Києві залишилися на колишньому рівні

Потепління не принесло збільшення лімітів споживання електроенергії у Києві в п'ятницю, у ранкові та вечірні піки через високий рівень навантаження доводиться відключати більше споживачів, повідомив голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"Сьогодні трохи потепліло, але обмеження на Київ залишилися такими, як були вчора", – написав він у своєму фейсбуці у п'ятницю ввечері.

Водночас Коваленко зазначив, що вкрай важко проходити ранкові та вечірні піки максимального споживання через великий попит, тому відключати електроенергію у ці періоди доводиться більш чисельним групам споживачів.

Як повідомлялося, на 13 січня "Укренерго" планувала скасувати нічні ліміти е/е на 7 перших годин доби, але через зростання споживання скасувала їх лише на перші 2 години.

Двома днями раніше Коваленко прогнозував, що суттєвого збільшення лімітів на вихідні у зв'язку з очікуваним потеплінням не буде через дефіцит генерації.