22 листопада: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 272 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 272 RUSSIAN AGRESSION

22 листопада у світі відзначають Міжнародний день сина.

У Лівані – День незалежності, у Мексиці – День святої Сесилії. У Киргизстані – День працівника прокуратури, у Вірменії – День банкіра.

Православ'я: День пам'яті преподобної Матрони Царгородської та Святкування на честь ікони Божої Матері "Скоропослушниця".

Ще цього дня:

1906 - У Російській імперії почалася аграрна реформа Столипіна;

1938 – Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки;

1956 – Відкрилися XVI літні Олімпійські ігри в Мельбурні (Австралія);

1960 - З конвеєра Запорізького заводу "Комунар" в Україні зійшла перша промислова партія автомобілів "Запорожець" – ЗАЗ-965;

1963 – У Далласі сталося одне з найгучніших убивств ХХ століття. Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді;

1975 - В Іспанії відновлено монархію - після смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні перейшла до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, який у цей день став королем Іспанії;

1990 – 65-річна Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра країни;

2004 - Початок Помаранчевої революції;

2005 – Указом Президента В. Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи;

2010 – Початок безстрокової акції протесту на Майдані Незалежності у Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, яку підтримали акціями по всій Україні.

Церковне свято

У цей день відзначається пам'ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в 5 столітті у Константинополі. У юності її видали заміж за заможну людину, у них народилася дочка. Але Матрона полюбила ходити до храму, де проводила багато часу у молитвах та розмовах з благочестивими людьми. Вона стала наслідувати їхнє богоугодне життя, упокорюючи плоть стриманістю і постом, за що піддавалася нападкам з боку чоловіка.

Зрештою Матрона вирішила залишити сім'ю та присвятити життя служінню Богові. Щоб чоловік не зміг її знайти, жінка вирішила піти до чоловічого монастиря. Віддавши доньку на виховання знайомій стариці, Матрона обстригла волосся, вдягла чоловіче плаття і прийшла до монастиря преподобного Вассіана під ім'ям євнуха Вавили. Коли ігумен розкрив таємницю Матрони (йому було видіння), він відправив її до сусіднього міста до жіночого монастиря, де свята прожила довгі роки, вражаючи сестер своїм благочестям. Згодом жінка сама стала ігуменею обителі.

Також у церквах проводять святкування на честь ікони Божої Матері "Скоропослушниця".

Іменини: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Матрона, Порфирій, Семен, Тимофій, Федір.