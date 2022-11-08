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14:31 08.11.2022

В Україні з'явиться Атлас лісових автомобільних доріг – голова Держлісагентства

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Державне агентство лісових ресурсів України створить Атлас лісових автомобільних доріг України, уже найближчим часом буде реалізовано пілотний проєкт картографічної фіксації транспортної інфраструктури окремого лісгоспу в Карпатському регіоні.

Як повідомив голова відомства Юрій Болоховець, розробка атласу необхідна, оскільки наявні карти лісових доріг застаріли і не завжди відповідають дійсності, тому не вдасться проїхати автомобілем багатьма із зазначених на них доріг.

"На сьогодні ухвалено рішення в майбутньому створити "Атлас лісових автомобільних доріг України". Найближчим часом буде реалізовано пілотний проєкт транспортного освоєння окремого лісгоспу. На карту буде нанесено всі наявні лісові дороги, якими здатний проїхати лісовозний автомобіль, та буде спроєктовано мережу трас для будівництва лісових доріг у майбутньому", - написав голова відомства у фейсбуці у вівторок.

Він також нагадав, що процес інвентаризації лісової транспортної мережі Держлісагентство започаткувало ще 11 років тому, коли було видано наказ про впровадження геоінформаційних систем для обліку та інвентаризації лісових автомобільних доріг. Проте ця система враховувала здебільшого новозбудовані дороги.

Болоховець зазначив, що потреба України в будівництві нових доріг обчислюється тисячами кілометрів на рік, тоді як фактично щороку будують та ремонтують сотні кілометрів доріг.

"Останніми роками утримання наявних і будівництво нових доріг проводилося переважно коштом лісгоспів, виходячи з фінансового стану кожного з них. Тому й обсяг нових доріг залишає бажати кращого. Так, для прикладу, у 2020 році збудовано, відремонтовано та реконструйовано 240 км лісових автошляхів. У 2021-му збудовано 131 км земляного полотна і на 161 км облаштовано дорожнє полотно. Будівництво цього року триває, але обсяг також невеликий. Потреба – на порядок більша", - підсумував голова Держлісагентства.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0TcBfGaao2K8rPTJ5Y9bUDNXHMFKPTfHRbJLicC2GfoFNGm9uPnxqS3Q1Ax77JzPBl&id=100010028957829

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