Події

09:27 24.10.2022

Минулої доби на Харківщині від ворожих обстрілів ніхто не постраждав - Синєгубов

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Минулої доби на Харківщині від ворожих обстрілів ніхто не постраждав - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області, розташовані поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби випадків отримання поранень цивільним населенням не зафіксовано. В м. Харкові та Куп'янському районі до медиків звернулися троє чоловіків, що дістали поранень напередодні", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

На деокупованих територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 418 вибухонебезпечних предметів.

 

Теги: #война #харьковская_область

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