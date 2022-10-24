Минулої доби на Харківщині від ворожих обстрілів ніхто не постраждав - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області, розташовані поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби випадків отримання поранень цивільним населенням не зафіксовано. В м. Харкові та Куп'янському районі до медиків звернулися троє чоловіків, що дістали поранень напередодні", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

На деокупованих територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 418 вибухонебезпечних предметів.