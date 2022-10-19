Окупанти втратили за добу в Україні близько 430 військових та 15 артсистем, збито 5 ракет – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 430 осіб особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок середи, 19 жовтня, сягнули близько 66 тис. 280 людей, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 6 танків та 16 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2554 та 5235 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено 15 артилерійських систем окупантів, 1 засіб протиповітряної оборони (ППО), 14 одиниць автомобільної техніки (включно з цистернами з паливно-мастильними матеріалами) та 2 одиниці спеціальної техніки. Збито 1 літак, 10 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня противника та 5 крилатих ракет.

Загалом же від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1637 артсистем, 372 реактивні системи залпового вогню, 189 засобів ППО, 3999 автомобілів та автоцистерн, 146 одиниць спеціальної техніки та 16 суден. Знищено 269 літаків та 242 гелікоптери, збито 1286 безпілотників і 323 крилаті ракети.

"Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та краматорському напрямках", - йдеться у зведенні.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюють.