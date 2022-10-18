18 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 237 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 237 RUSSIAN AGRESSION

18 жовтня відзначають Європейський День боротьби з торгівлею людьми, Європейський день паперового пакета, Всесвітній день менопаузи, Всесвітній день цукерок, День краватки та День без бороди.

У США - Національний день шоколадного кексу, День солодощів і День Аляски. У Польщі – День листоноші. У Канаді – День людей.

Православна церква вшановує пам'ять святої Харитини.

У 1995 році Україна вступила до Ради Європи;

Ще цього дня:

1918 - У Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів було утворено Українську Національну Раду, яка очолила український національний рух в Австро-Угорській імперії;

1918 - Проголошено Чехословацьку Республіку;

1927 - У Великій Британії створено державну радіомовну (згодом також телевізійну) компанію BBC.

1954 - Texas Instruments оголошує створення першого транзисторного радіоприймача;

1955 – Запущена в дію Каховська ГЕС;

1989 - Запущено американський "Спейс Шаттл-34 Атлантіс-5" (запуск космічного апарату Галілео);

1991 – Азербайджан проголошує незалежність від СРСР;

1994 – Верховна Рада України скасувала заборону Компартії;

2007 - Бомбардування Карачі: напад стався на кортеж колишнього прем'єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто, загинули 139 людей, також понад 450 були поранені. Бхутто сама не постраждала.

Церковне свято:

Православна церква вшановує пам'ять мучениці Харитини Амісійської.

Молода християнка загинула через гоніння імператора Діоклетіана близько 304 року у Понті. Вона жила самотньо, в молитвах, вивчала Святе письмо. Її часто відвідували віряни, а тих, хто не вірив Христина привертала до своєї віри. Під час гонінь дівчина не відмовилася від своєї віри і її піддали різним катуванням. За легендою, щоразу муки Харитини супроводжувалися дивом.

Іменини: Григорій, Дем'ян, Денис, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.