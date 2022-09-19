Події

18:46 19.09.2022

Івано-Франківська ОДА до грудня хоче закупити 13 шкільних автобусів за 32,5 млн грн

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Департамент освіти та науки Івано-Франківської облдержадміністрації оголосив тендер на закупівлю за спрощеною процедурою 13 од. шкільних автобусів на очікувану суму 32,5 млн грн.

Згідно з оголошенням в Prozorro, заявки на участь у закупівлі приймаються до 26 вересня, аукціон буде заплановано після 21 вересня.

Термін поставки автобусів – до 21 листопада поточного року, передбачено 100% післяоплату протягом 10 робочих днів після поставки.

Як повідомлялося, переможець нещодавнього тендера на закупівлю 26 шкільних автобусів Одеської ОДА запропонував автобуси виробництва Чернігівського автозаводу за 61,854 млн грн (2,38 млн грн за од.).

Наприкінці серпня поточного року Кабмін перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів.

За оцінкою міністра освіти Сергія Шкарлета, мінімальна потреба у шкільних автобусах становить 3,133 тис. од. з урахуванням знищення чи пошкодження частини парку російським агресором, а також передачі автобусів для евакуації мирних жителів із зон активних бойових дій.

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