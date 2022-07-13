Генсек ООН заявляє про зроблений у Стамбулі критичний крок щодо безпечного морського експорту продовольства з України

Критичний крок на шляху до забезпечення безпечного та надійного експорту українських продуктів харчування через Чорне море зроблено у середу у Стамбулі на чотиристоронніх переговорах за участю України, РФ, Туреччини та ООН, заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Сьогодні зроблено важливий та змістовний крок на шляху до всеосяжної угоди. Тепер потрібно більше технічної роботи, щоб матеріалізувати сьогоднішній прогрес", - сказав він на брифінгу в ООН.

Гутерреш наголосив, що ціллю всіх сторін є не просто угода між Україною та РФ, а угода для всього світу.