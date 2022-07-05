Військовим передали машини та медикаменти - Палатний розповів про роботу "Української команди"

Волонтерський штаб "Українська команда" передав військовим на передову декілька автомобілів, ліки та інші необхідні речі. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник штабу Артур Палатний.

"Волонтерський штаб "Українська команда" продовжує працювати заради наближення нашої перемоги. Виконуємо замовлення наших захисників, підтримуємо цивільних, яких російський агресор "звільнив" від домівок та нормального життя. Дніпропетровська команда та Віталій Жеганський придбали мікроавтобус Volkswagen для одного з підрозділів ТрО Дніпра. Тернопільська команда та Микола Люшняк передали позашляховик для співробітників УСБУ, які виконують бойові завдання у гарячих точках. Житомирська команда та Ігор Гундич передали одному з військових підрозділів автомобільний причіп, який завантажили корисними речами: продукти харчування, літній одяг для військових, комп’ютерне обладнання тощо", - розповів Палатний.

Також, за його словами, хмельницькі волонтери "Української команди" разом з Олександром Буханевичем зібрала для батальйону оперативного призначення 200 кг медикаментів та продуктів. Дуже важливі медикаменти, військова амуніція та продукти харчування доставлено артилеристам у Краматорський район Донецької області.

Волонтери постійно підтримують і цивільних, які постраждали від російської агресії

"Дніпропетровська команда передала понад пів тонни продуктів харчування та посуд для переселенців у шелтері Дніпра. Пів тонни їжі та засобів гігієни передано до психоневрологічного інтернату, де мешкають 280 осіб. Київська та Дніпропетровська команди передали тонну продуктів та пів тонни засобів гігієни для переселенців у селище Обухівка. Хмельницька команда привезла у Центр допомоги ХОР понад 100 кг дитячого харчування, медикаментів та одягу. Понад 150 кг гуманітарної допомоги передали переселенцям у Варівськ, 300 кг - у Лісогренівецьку громаду, 400 кг - харків'янам. Тернопільські волонтери придбали продукти та одяг для ВПО у місті Шумськ, селах Рохманів, Залісці, Васьківці", - розповів керівник "Української команди".

Загалом Волонтерський штаб "Українська команда" зібрав вже понад 380 тон вантажів для воїнів та цивільних. Допомогу отримали більше 76 тисяч людей, зазначив Палатний. Він також подякував компанії OKKO за постійну допомогу з логістикою.