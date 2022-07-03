3 липня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 130 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 130 RUSSIAN AGRESSION

3 липня святкують Всесвітній день без поліетиленових пакетів. В Україні - День Військово-Морських Сил Збройних Сил України і День працівників морського та річкового флоту.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Мефодія. У народному календарі – павутинний день.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Так, у 1528 році Папа римський Клемент VII узаконив орден ченців-капуцинів, у 1608 засновано канадський порт Квебек, у 1885 Карл Бенц провів перші випробування свого автомобіля, а в 1916 році відбувся суд у справі про катастрофу лайнера "Титанік".

День Військово-морських сил Збройних Сил України

День Військово-морських сил Збройних Сил України засновано у червні 2015 року указом президента Петра Порошенка з огляду на значення Військово-морських сил у забезпеченні обороноздатності держави. Відзначається щорічно у першу неділю липня.

До складу Військово-морських сил входять надводні та підводні сили, морська авіація та піхота, берегові ракетні війська, частини та підрозділи спеціальних військ.

Серед завдань Військово-морських сил: стримування, локалізація та нейтралізація збройних конфліктів, а за необхідності – відсіч військової агресії з моря; підтримка стабільності у Чорноморському регіоні у рамках міжнародного проєкту Blackseafor; участь у боротьбі проти міжнародного та внутрішнього тероризму та піратства; перешкоджання незаконному транспортуванню зброї та наркотиків морським шляхом; пошук та порятунок на морі; виконання завдань з екологічної безпеки у морському просторі; участь у миротворчих та гуманітарних операціях.

День працівників морського та річкового флоту

Професійне свято працівників морського та річкового флоту відзначається щорічно у першу неділю липня.

Морський і річковий транспорт — величезне складне господарство та одна з ключових галузей економіки багатьох держав, і в цьому велика заслуга поколінь професіоналів, які присвятили своє життя нелегкій морській праці, які назавжди пов'язали долю з річками та морями.

Сьогоднішній день є святковим для всіх моряків і річників пасажирського та торговельного флотів, портовиків, кораблебудівників, судноремонтників та багатьох інших фахівців, завдяки яким забезпечується діяльність морських і річкових шляхів.

Всесвітній день без поліетиленових пакетів

Поліетиленові пакети створили, щоб урятувати планету, а тепер вони одні з головних забруднювачів довкілля. Створили пластикові пакети у 1959 році. До того існували лише паперові, а тому довкілля від того неабияк страждало - вирубували дуже багато дерев. Шведський інженер Стен Густав Тулін винайшов більш екологічну альтернативу – багаторазові поліетиленові пакети. Надійні, водонепроникні, зносостійкі – вони мають служити людям роками. Тулін не очікував, що його винахід почнуть викидати відразу після використання.

Зараз майже трильйон пакетів використовують у світі протягом року – це два мільйони на хвилину. Більшість потім опиняється на звалищах чи в океані. Страждають і тварини, бо часто морські ссавці заплутуються в таких пластикових пастках і задихаються.

Пластиковий пакет виготовляється одну секунду, в середньому 20 хвилин використовується і 300 років розкладається в природі.

У цей день:

1915 - Випущені перші в Туреччині паперові гроші;

1928 - У продажу з'явилися перші телевізори. Коштували вони 75 доларів;

1949 - Бомбардувальник "Енола Гей", який скинув атомну бомбу на Хіросіму, став експонатом музею Смітсонівського інституту;

1964 - У США ухвалено Закон про цивільні права, що забороняє расову сегрегацію;

1966 - На атолі Муруроа (Французька Полінезія) проведено перше випробування ядерної зброї. Після втрати полігону в Сахарі в результаті здобуття незалежності Алжиром атол став головним місцем проведення французьких ядерних вибухів;

1973 - У Гельсінкі розпочала роботу Нарада з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ). За два роки у столиці Фінляндії буде підписано Заключний акт;

2005 - В Іспанії набрав чинності закон про одностатеві шлюби;

2018 - Данські вчені вперше створили штучний людський яєчник.

Церковний календар

Єпископ Патарський Мефодій, чия пам'ять вшановується сьогодні, жив у 3-4 століттях у Малій Азії і відрізнявся чернечою смиренністю. Він вчив свою паству християнству мирно і тихо, але водночас твердо обстоював чистоту православ'я і боровся з єрессю. Мефодій залишив по собі багату літературну спадщину: твори на захист християнства, викладення православних догматів проти єресі, моральні повчання та тлумачення Святого Письма. У 312 році єпископа схопили язичники і стратили.

Іменини: Андрій, Василь, Гліб, Єлисей, Інна, Лев, Римма.