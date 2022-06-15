15 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 112 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 112 RUSSIAN AGRESSION

15 червня – Всесвітній день вітру та День захисту людей похилого віку. У Данії – День прапора, в Італії – День інженера, а в Республіці Корея День сільського господарства.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День захисту людей похилого віку

15 червня, рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 19 грудня 2011 року відзначається Всесвітній день поширення інформації про зловживання стосовно літніх людей. В Україні цей день називають Днем захисту людей похилого віку. Його мета — привернути увагу суспільства до проблеми упередженого ставлення та зловживання стосовно людей похилого віку.

За класифікацією ВООЗ, до категорії людей похилого віку належать особи старше 60 років. У багатьох розвинених країнах світу за останні десятиліття значно зросла частка людей похилого віку.

Всесвітній день вітру

15 червня у світі відзначають Всесвітній день вітру. Мета цього дня — підвищення розуміння суспільства потенціалу та невичерпності вітрових ресурсів і позитивних ефектів, що дає використання відновлюваних джерел енергії.

Цього дня у багатьох країнах проводять численні заходи, які пропагують екологічно чисте та відновлюване джерело енергії – вітер.

Ще цього дня:

1911 - У США заснували компанію "Computing-Tabulating-Recording Company", відому сьогодні як IBM;

1924 – Компанія "Форд" виробила свій 10-мільйонний автомобіль;

1924 - Керівником ФБР призначено Едгара Гувера, який пробув на цій посаді наступні 48 років, аж до своєї смерті в 1972 році;

1940 - Червона армія окупувала Литву;

1954 - Заснована спілка європейських футбольних асоціацій УЄФА, проводить престижний європейський клубний футбольний турнір - Лігу чемпіонів;

2007 - Відбувся прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита".

2014 - Вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція-Гондурас, довела свою ефективність автоматична система визначення голу GoalControl, яку також вперше запровадили на ЧС-2014.

Церковне свято:

15 червня День пам'яті святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського. Преподобний Никифор був знатного роду, здобув блискучу освіту, був видним сановником при дворі імператриці Ірини. У 787 році святий був присутній на VII Вселенському Соборі в Нікеї, де виявив себе ревним захисником Православ'я.

У царювання Лева Вірменина святитель як захисник святих ікон був скинутий з престолу і засланий на острів Проконніс. 30 років провів у в'язниці, терпів злидні, хвороби і помер у 828 році.

Святитель Никифор був видатним церковним діячем свого часу, багато послужив Церкві та залишив велику духовну спадщину – численні праці історичного, догматичного та канонічного змісту.

Інша назва: Зелені святки. Цього дня вітали пари, які одружилися в цьому році. Господині прикрашали будинки віночками з березових гілочок, а до обіду обов'язково пекли коровай.

Іменини: Дмитро, Іван, Костянтин, Софія, Олена, Марія.