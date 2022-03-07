Товариство Червоного Хреста України не має права самостійно організовувати гумкоридори – заява

Товариство Червоного Хреста України не має права організовувати самостійно гуманітарні коридори для вивезення цивільного населення, повідомила його пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

"Товариство Червоного Хреста України не має самостійного права на організацію "зелених коридорів", проте допомагає місцевій та державній владі у координації евакуації мирного населення", – заявив генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко, слова якого наведено у пресрелізі.

Він зазначив, що в окремих випадках Товариство Червоного Хреста України допомагає місцевій і державній владі у координації евакуації мирного населення, водночас Міжнародний комітет Червоного Хреста за наявності потенціалу та відповідних контактів з усіма сторонами конфлікту займається організацією "зелених коридорів" для евакуації.

"Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий виконувати свою роль нейтрального посередника та надавати підтримку у межах своїх можливостей", - зазначено у заяві.

"Товариство Червоного Хреста України як абсолютно нейтральна гуманітарна організація також наголошує на необхідності двосторонньої домовленості між сторонами збройного конфлікту для надання гуманітарної допомоги та вивезення цивільного населення "зеленими коридорами", - наголошують в організації.