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10:02 27.02.2022

Україна закликає Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни та початку переговорів

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Відбулася телефонна розмова Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука із головою Кнесету Держави Ізраїль Міки Леві. Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі у соцмережі Facebook.

"Спікер Кнесету висловив слова підтримки Україні та українському народу у часи російської агресії. Р.Стефанчук закликав ізраїльського колегу посилити тиск на РФ з метою припинення війни в Україні та початку переговорів. Також було обговорено потреби України у міжнародній допомозі", - йдеться у повідомленні.

Також було обговорено потреби України у міжнародній допомозі.

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