Україна закликає Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни та початку переговорів

Відбулася телефонна розмова Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука із головою Кнесету Держави Ізраїль Міки Леві. Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі у соцмережі Facebook.

"Спікер Кнесету висловив слова підтримки Україні та українському народу у часи російської агресії. Р.Стефанчук закликав ізраїльського колегу посилити тиск на РФ з метою припинення війни в Україні та початку переговорів. Також було обговорено потреби України у міжнародній допомозі", - йдеться у повідомленні.

Також було обговорено потреби України у міжнародній допомозі.